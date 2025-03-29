#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.42
542.08
6
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Недвижимость
#Налоги
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+7°
$
503.42
542.08
6
События

Смог наблюдается в субботу в Астане и еще девяти городах

Смог, загрязнение воздуха, выхлопы, загазованность, выхлопные газы, пелена, дымка, смог в Алматы, загрязнение воздуха в Алматы, грязный воздух в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 29.03.2025 12:32 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В РПГ "Казгидромет" предупредили казахстанцев о том, что в нескольких городах страны и столице ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 29 марта, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, 29 марта 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах: Павлодар, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Риддер, Семей, Уральск, Атырау, Актобе, Петропавловск и Астана.

Астана

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу 29 марта ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Уральск

Сутки 29 марта, ночью 30 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Павлодар

29 марта, ночью 30 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1 степени НМУ.

Кокшетау

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В Семее, Риддере, Усть-Каменогорске

29 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха. Предупреждение НМУ 2 степени.

Атырау

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Актобе

29 марта, ночью 30 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Петропавловск

Ночью 29 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Ночью 29 марта 2025 года в целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

Ранее синоптики рассказали о том, какая погода ожидает жителей Алматы в ближайшую неделю.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы
События
13:15, Сегодня
Президенты Казахстана и Узбекистана осмотрели горнолыжный кластер Алматы
Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Казахстан
События
12:12, Сегодня
Президент Узбекистана прибыл с рабочим визитом в Казахстан
До +25 градусов тепла ожидается в Алматы на следующей неделе
События
10:02, Сегодня
До +25 градусов тепла ожидается в Алматы на следующей неделе
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: