Смог наблюдается в субботу в Астане и еще девяти городах

В РПГ "Казгидромет" предупредили казахстанцев о том, что в нескольких городах страны и столице ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 29 марта, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, 29 марта 2025 года неблагоприятные метеорологические условия загрязнения воздуха ожидаются в городах: Павлодар, Кокшетау, Усть-Каменогорск, Риддер, Семей, Уральск, Атырау, Актобе, Петропавловск и Астана.

Астана

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу 29 марта ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Уральск

Сутки 29 марта, ночью 30 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Павлодар

29 марта, ночью 30 марта метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1 степени НМУ.

Кокшетау

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

В Семее, Риддере, Усть-Каменогорске

29 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается высокий уровень загрязнения воздуха. Предупреждение НМУ 2 степени.

Атырау

Метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Актобе

29 марта, ночью 30 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению веществ в атмосфере города. В целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Петропавловск

Ночью 29 марта 2025 года метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города. Ночью 29 марта 2025 года в целом по городу ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха. Предупреждение 1, 2, 3 степени НМУ отсутствует.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

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