Когда в Алматы установится теплая погода без осадков, рассказали синоптики

Синоптики предоставили Zakon.kz предварительный прогноз на ближайшие семь дней в Алматы. По данным РГП "Казгидромет", в городе ожидается переменчивая погода, но в середине следующей недели установятся жаркие дни, а осадки прекратятся.

По информации ведущего инженера-синоптика филиала РГП "Казгидромет" по Алматы и Алматинской области Гультансык Медеуовой, с 5 по 11 апреля 2025 года погода в южной столице будет неустойчивой. Но во второй половине периода температура воздуха в городе значительно прогреется и столбик термометра в дневные часы достигнет +25 градусов.

Как отметила специалист, в ближайшие выходные в мегаполисе будет ненастье с сильным ветром и дождем. Неустойчивый характер погоды прогнозируется до 8 апреля.

"Неустойчивая погода на юго-востоке республики обусловлена таким синоптическим процессом, как западное холодное вторжение. Завтра, 5 апреля, в городе будет облачно. Временами дождь, днем ожидается сильный дождь с грозой. Ветер восточный, при грозе будет наблюдаться его усиление до 15-20 метров в секунду. Такая неустойчивая погода в южной столице прогнозируется до 8 апреля", – сказала сотрудница РГП "Казгидромет".

При этом специалист отметила, что в ближайшие дни прогнозируется погода с осадками и грозами, а также будет наблюдаться усиление ветра.

"Основной фон температуры воздуха ночью от +7°C до +12°C, днем с колебаниями от +16+18°C до +20+22°C градусов. С 9 апреля в мегаполисе установится погода без осадков. Температура воздуха днем постепенно будет повышаться до +25°C", – сказала синоптик.

Также синоптики предоставили прогноз погоды по дням:

5 апреля: облачно, дождь, днем временами сильный, гроза. Ветер восточный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +16+18°C.

6 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +18+20°C.

7 апреля: увеличение облачности, днем дождь, гроза, град. Ветер западный 3-8, при грозе порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +20+22°C.

8 апреля: переменная облачность, ночью и утром дождь, гроза. Ветер западный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10+12°C, днем +18+20°C.

9 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +7+9°C, днем +19+21°C.

10 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +21+23°C.

11 апреля: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +8+10°C, днем +23+25°C.

4 апреля синоптики предупредили алматинцев о резкое изменении погоды в мегаполисе. После жарких дней с температурой до +22 градусов в субботу в город придут осадки и сильный ветер. В Департаменте по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) озвучили рекомендации для населения.