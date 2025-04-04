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События

Токаев возвращается в Казахстан

Токаев возвращается в Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 17:01 Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев завершил свое участие в мероприятиях саммита "Центральная Азия – Европейский союз", сообщает Zakon.kz.

О том, что президент возвращается в Казахстан, стало известно из Telegram-канала Акорды.

"В аэропорту Самарканда главу государства Касым-Жомарта Токаева проводил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов", – говорится в сообщении, распространенном 4 апреля 2025 года.

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Фото: akorda.kz

Ранее Касым-Жомарт Токаев выступил на саммите "Центральная Азия – Европейский союз", а также принял участие в международной конференции "Центральная Азия перед лицом глобальных климатических угроз".

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, фото - Новости Zakon.kz от 04.04.2025 17:01
Участникам саммита в Самарканде показали выставку Aral Culture Summit

Касым-Жомарт Токаев прилетел в Самарканд 3 апреля 2025 года. В аэропорту его встретил премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов. В этот же день глава государства провел встречу с президентом Европейского совета Антониу Коштой и президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен, а также поблагодарил главу ЕБРР за содействие в развитии банковского сектора Казахстана. Затем Касым-Жомарт Токаев и узбекский лидер Шавкат Мирзиёев обсудили расширение взаимовыгодного партнерства.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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