Герой из Алматы, спасший заложницу в аэропорту, опубликовал радостные новости о встрече с ней

Казахстанец Муса Абдраимов, который обезвредил опасного преступника в аэропорту Алматы, встретился с девушкой, которую спас из заложников. Об этом герой рассказал на своей странице в Instagram. По словам мужчины, он не считает свой поступок подвигом, сообщает Zakon.kz.

Абдраимов 9 марта 2025 года опубликовал несколько фото и видео с семьей девушки. В описании к публикации он заверил, что с девушкой все хорошо.

"Слава Аллаху, все хорошо. Пусть впереди нас ждут только счастливые дни!" – добавил он в подписи.

Комментаторы наперебой благодарят мужчину и желают, чтобы таких людей, как он, было гораздо больше.

Напомним, что 7 марта 2025 года вооруженный кухонным ножом мужчина взял в заложники сотрудницу аэропорта Алматы. Обезвредил его один из провожающих – Муса Абдраимов.

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Уже 8 марта по поручению президента Касым-Жомарта Токаева Абдраимову вручили награду.

Позднее в МВД прокомментировали инцидент в аэропорту. Так, подозреваемого с санкции суда поместили под стражу на два месяца.

По данному факту возбуждены три уголовных дела: