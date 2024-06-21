Скандал с увольнением гендиректора АНПЗ получил продолжение: в дело вмешался суд

Межрайонный суд по гражданским делам г. Астаны 21 июня постановил восстановить Галымжана Жусанбаева в должности генерального директора Атырауского нефтеперерабатывающего завода, уволенного после скандала, сообщает Zakon.kz.

По информации суда, Жусанбаев подал иск к ТОО "АНПЗ" о признании протокола внеочередного общего собрания участников, приказа о расторжении трудового договора недействительными, восстановлении в должности генерального директора, о взыскании заработной платы за время вынужденного прогула и компенсации морального вреда.

"Иск мотивирован тем, что трудовой договор расторгнут в период испытательного срока и временной нетрудоспособности работника. Судом установлено, что условиями трудового договора истцу установлен испытательный срок 6 месяцев, однако договор расторгнут по истечении одного месяца. На данные правоотношения распространяется трудовое законодательство. Так, согласно статье 36 Трудового кодекса при заключении трудового договора может быть установлено условие об испытательном сроке в целях проверки соответствия квалификации работника поручаемой работе", – говорится в сообщении.

Отмечается, что согласно статье 37 данного Кодекса при отрицательном результате работы работника в период испытательного срока работодатель вправе расторгнуть договор, представив ему уведомление с указанием причин, послуживших основанием для расторжения договора.





"В данном случае работник уволен в период испытательного срока в отсутствие отрицательного результата работы, без указания причин. Решением суда иск удовлетворен. Суд признал права истца нарушенными, так как ответчиком не доказано не соответствие работника квалификации в период испытательного срока. Трудовой договор расторгнут с нарушением процедуры увольнения. Постановлено признать приказ о расторжении трудового договора недействительным, восстановить Ж. в должности генерального директора, взыскана заработная плата за время вынужденного прогула и компенсация морального вреда в размере 100 000 тенге", – заключили в суде.

Галымжан Жусанбаев с января 2024 года занимал должность гендиректора АНПЗ.

А 16 февраля стало известно, что между руководителями Атырауского НПЗ разгорелся скандал. Заместитель гендиректора – главный инженер ТОО "АНПЗ" Адилет Шошанбасов обратился к главе государства. В своем обращении он обвинил генерального директора АНПЗ Галымжана Жусанбаева в неподобающем поведении. 19 февраля гендиректор ответил на обвинения и тоже обратился к президенту РК.

По результатам работы комиссии АО НК "КазМунайГаз" было принято решение об освобождении от должностей генерального директора ТОО "АНПЗ" Галымжана Жусанбаева и заместителя генерального директора – главного инженера Адилета Шошанбаcова.

А 2 апреля стало известно о назначении на пост гендиректора АНПЗ Абзала Досжанова.