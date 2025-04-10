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События

Суд по делу об убийстве Шерзата Полата покажут онлайн – видео

Суд по убийству Шерзата Полата, трансляция, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 13:09 Фото: Zakon.kz
Верховный суд Казахстана (ВС РК) решил продолжить практику проведения судебных заседаний судами республики в прямом эфире. В этот раз решено транслировать суд по делу об убийстве в Талгаре подростка Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

В ВС РК отметили, что сегодня, 10 апреля 2025 года, в 12:00 было начато предварительное слушание по делу.

"С учетом мнения участников судебного процесса суд постановил о проведении судебного заседания по данному делу в открытом режиме", – сказано в сообщении.

Онлайн-трансляцию судебного процесса можно будет посмотреть на YouTube-канале Верховного суда.

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, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 13:09
Как готовятся к суду по делу об убийстве Шерзата Полата в Талдыкоргане – фоторепортаж

Рассмотрение дела пройдет на государственном языке в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

Сегодня, 10 апреля, заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев рассказал, что подозреваемых в поджоге дома Шерзата Полата пока не установили. Следователи намерены через спутник просмотреть тот период. 

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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