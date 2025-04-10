Суд по делу об убийстве Шерзата Полата покажут онлайн – видео

Верховный суд Казахстана (ВС РК) решил продолжить практику проведения судебных заседаний судами республики в прямом эфире. В этот раз решено транслировать суд по делу об убийстве в Талгаре подростка Шерзата Полата, сообщает Zakon.kz.

В ВС РК отметили, что сегодня, 10 апреля 2025 года, в 12:00 было начато предварительное слушание по делу.

"С учетом мнения участников судебного процесса суд постановил о проведении судебного заседания по данному делу в открытом режиме", – сказано в сообщении.

Онлайн-трансляцию судебного процесса можно будет посмотреть на YouTube-канале Верховного суда.

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Рассмотрение дела пройдет на государственном языке в специализированном межрайонном суде по уголовным делам области Жетысу.

4 октября 2024 года в Талгаре произошла массовая драка, во время которой от ножевого ранения скончался 16-летний подросток Шерзат Полат. Расследование убийства подростка, вызвавшее общественный резонанс, велось по пяти статьям Уголовного кодекса РК, арестовали 11 подозреваемых.

Сегодня, 10 апреля, заместитель генерального прокурора Галымжан Койгелдиев рассказал, что подозреваемых в поджоге дома Шерзата Полата пока не установили. Следователи намерены через спутник просмотреть тот период.