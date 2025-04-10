Боимся за себя и детей: мошка напала на жителей Жамбылской области из-за сгнившей свеклы

В Жамбылской области на сельчан напала мошкара. Ее настолько много, что люди боятся выходить на улицу, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в собственных домах, даже при закрытых окнах и дверях, люди не могут спрятаться от назойливых насекомых.

"Вот у нас что творится, уже не знаем, что делать. Каждый вечер травим – дихлофос, разные пестициды. Уже боимся и за себя, и за детей, потому что вот это оно везде", – рассказал местный житель.

Отмечается, что насекомые не только в домах, но и в магазинах, детсадах и школах. Сельчане жалуются: если не спрятать продукты, то и есть их придется тоже с мошками. А такое обилие насекомых, боятся сельчане, может спровоцировать болезни.

Оказалось, все дело в сахарной свекле, которой в прошлый сезон уродилось слишком много. Корнеплод стабильно свозили на склады местного сахарного завода со всей области. Но переработать все там не успели, и свекла попросту сгнила. Теперь чиновники активно пытаются исправить ситуацию.

"Прошлогодний урожай свеклы оказался очень большим, из-за чего образовалось много отходов. Именно там начали заводиться мошки. На площадке для складирования уже были проведены дезинсекционные работы. Однако из-за большого объема сгнившей свеклы данные меры не дали существенного результата. В настоящее время начаты работы по вывозу свеклы с данной площадки в специально отведенную безопасную зону". Замакима Меркенского района Кайрат Аргынбаев

Ранее сообщалось, что около 50 тыс. тонн местной моркови могут утилизировать в Павлодарской области. Как выяснилось, хранить морковь на складах можно лишь до мая, если спрос не появится, то урожай уничтожат.