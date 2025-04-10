#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
515.18
570.66
6.06
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Налоги
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+13°
$
515.18
570.66
6.06
События

Боимся за себя и детей: мошка напала на жителей Жамбылской области из-за сгнившей свеклы

в Жамбылской области на сельчан напала мошкара, фото - Новости Zakon.kz от 10.04.2025 22:19 Фото: pixabay
В Жамбылской области на сельчан напала мошкара. Ее настолько много, что люди боятся выходить на улицу, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, в собственных домах, даже при закрытых окнах и дверях, люди не могут спрятаться от назойливых насекомых.

"Вот у нас что творится, уже не знаем, что делать. Каждый вечер травим – дихлофос, разные пестициды. Уже боимся и за себя, и за детей, потому что вот это оно везде", – рассказал местный житель.

Отмечается, что насекомые не только в домах, но и в магазинах, детсадах и школах. Сельчане жалуются: если не спрятать продукты, то и есть их придется тоже с мошками. А такое обилие насекомых, боятся сельчане, может спровоцировать болезни.

Оказалось, все дело в сахарной свекле, которой в прошлый сезон уродилось слишком много. Корнеплод стабильно свозили на склады местного сахарного завода со всей области. Но переработать все там не успели, и свекла попросту сгнила. Теперь чиновники активно пытаются исправить ситуацию.

"Прошлогодний урожай свеклы оказался очень большим, из-за чего образовалось много отходов. Именно там начали заводиться мошки. На площадке для складирования уже были проведены дезинсекционные работы. Однако из-за большого объема сгнившей свеклы данные меры не дали существенного результата. В настоящее время начаты работы по вывозу свеклы с данной площадки в специально отведенную безопасную зону". Замакима Меркенского района Кайрат Аргынбаев

Ранее сообщалось, что около 50 тыс. тонн местной моркови могут утилизировать в Павлодарской области. Как выяснилось, хранить морковь на складах можно лишь до мая, если спрос не появится, то урожай уничтожат.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Заморозки, гроза и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
События
20:03, Сегодня
Заморозки, гроза и туман: штормовое предупреждение объявили в Казахстане
Автомобильный мост через реку Иртыш закрыли в Павлодаре
События
18:45, Сегодня
Автомобильный мост через реку Иртыш закрыли в Павлодаре
100-летие Героя Советского Союза Имангали Билтабанова отметили в Актюбинской области
События
18:17, Сегодня
100-летие Героя Советского Союза Имангали Билтабанова отметили в Актюбинской области
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: