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Общество

Как попасть на воинскую службу в элитные ряды при президенте

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, фото - Новости Zakon.kz от 14.03.2025 14:55 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
14 марта 2025 года в Службе государственной охраны Казахстана (СГО) рассказали о требованиях к кандидатам на службу в их рядах, сообщает Zakon.kz.

К кандидатам предъявляются следующие требования:

  • возраст: 18-27 лет;
  • рост: не ниже 180 см;
  • среднее, среднеспециальное или высшее образование;
  • хорошее здоровье;
  • приоритет у тех, кто окончил университет или имеет спортивные достижения.

Прошедшие отбор призывники будут проходить срочную воинскую службу в Алматы и Астане и выполнять особые задачи:

  • обеспечение безопасности президента РК и других охраняемых лиц;
  • участие в церемониальных и протокольных мероприятиях;
  • охрана эталонов государственного флага и государственного герба РК.
"Служение Отечеству, сила и мощь, смелость и стойкость! С 3 марта 2025 г. в местных органах военного управления идет отбор призывников для прохождения срочной службы в рядах СГО РК. Вступи в ряды лучших!" – отметили в СГО на странице в Instagram.

Контакты местных органов можно посмотреть в публикации ниже.

Служба государственной охраны Казахстана – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.

Летом 2024 года в СГО показали, как ведомство работает на примере состоявшихся в начале июля визитов глав нескольких государств в Астану.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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