Как попасть на воинскую службу в элитные ряды при президенте
К кандидатам предъявляются следующие требования:
- возраст: 18-27 лет;
- рост: не ниже 180 см;
- среднее, среднеспециальное или высшее образование;
- хорошее здоровье;
- приоритет у тех, кто окончил университет или имеет спортивные достижения.
Прошедшие отбор призывники будут проходить срочную воинскую службу в Алматы и Астане и выполнять особые задачи:
- обеспечение безопасности президента РК и других охраняемых лиц;
- участие в церемониальных и протокольных мероприятиях;
- охрана эталонов государственного флага и государственного герба РК.
"Служение Отечеству, сила и мощь, смелость и стойкость! С 3 марта 2025 г. в местных органах военного управления идет отбор призывников для прохождения срочной службы в рядах СГО РК. Вступи в ряды лучших!" – отметили в СГО на странице в Instagram.
Контакты местных органов можно посмотреть в публикации ниже.
Служба государственной охраны Казахстана – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.
Летом 2024 года в СГО показали, как ведомство работает на примере состоявшихся в начале июля визитов глав нескольких государств в Астану.