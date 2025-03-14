Как попасть на воинскую службу в элитные ряды при президенте

14 марта 2025 года в Службе государственной охраны Казахстана (СГО) рассказали о требованиях к кандидатам на службу в их рядах, сообщает Zakon.kz.

К кандидатам предъявляются следующие требования:

возраст: 18-27 лет;

рост: не ниже 180 см;

среднее, среднеспециальное или высшее образование;

хорошее здоровье;

приоритет у тех, кто окончил университет или имеет спортивные достижения.

Прошедшие отбор призывники будут проходить срочную воинскую службу в Алматы и Астане и выполнять особые задачи:

обеспечение безопасности президента РК и других охраняемых лиц;

участие в церемониальных и протокольных мероприятиях;

охрана эталонов государственного флага и государственного герба РК.

"Служение Отечеству, сила и мощь, смелость и стойкость! С 3 марта 2025 г. в местных органах военного управления идет отбор призывников для прохождения срочной службы в рядах СГО РК. Вступи в ряды лучших!" – отметили в СГО на странице в Instagram.

Контакты местных органов можно посмотреть в публикации ниже.

Служба государственной охраны Казахстана – непосредственно подчиненный и подотчетный президенту специальный государственный орган, относящийся к силам обеспечения национальной безопасности Республики Казахстан и осуществляющий в пределах установленной законодательством компетенции охранные мероприятия по обеспечению безопасности президента Республики Казахстан, других охраняемых лиц и объектов.

Летом 2024 года в СГО показали, как ведомство работает на примере состоявшихся в начале июля визитов глав нескольких государств в Астану.