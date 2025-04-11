В ХК "Барыс" наказали ответственных за финпроблемы после обращения к президенту

Глава государства Касым-Жомарт Токаев отреагировал на обращение родителей воспитанников детско-юношеских команд хоккейного клуба "Барыс". Об этом 11 апреля сообщил советник – пресс-секретарь президента Руслан Желдибай, сообщает Zakon.kz.

По его словам, в письме родители выражали сильную обеспокоенность за будущее развитие детского хоккея в Казахстане, связывая это напрямую с финансовыми и организационными проблемами, вызванными бездействием нынешнего руководства клуба, и надеялись на личное вмешательство президента в этот вопрос.

"В соответствии с поручением главы государства приняты меры по обеспечению участия воспитанников ДЮСШ хоккейного клуба "Барыс" в первенстве России в сезоне 2025/26. Все вопросы, поднятые в письме, в том числе по финансовым обязательствам клуба перед отечественными и иностранными игроками, тренерским составом, а также другими организациями, решены за счет оптимизации расходов бюджета", – написал Желдибай в своей Telegram-аккаунте.

В отношении должностных лиц, действия которых повлекли ухудшение финансового состояния клуба, приняты соответствующие меры взыскания.

Ранее глава государства Касым-Жомарт Токаев сегодня, 11 апреля 2025 года, посетил Дворец школьников №2 в Шымкенте.

