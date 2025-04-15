Трое руководителей-госслужащих и восемь бухгалтеров получили сроки из-за 550 млн тенге

В Туркестанской области в Сарыагашском районном суде огласили приговор в отношении руководителей райотдела образования Майрихова, Усипбекова и Акатова, а также восьми бухгалтеров, сообщает Zakon.kz.

По информации Антикора от 15 апреля 2025 года, госслужащие признаны виновными в хищении бюджетных средств в сумме 550 млн тенге путем их перечисления в качестве заработной платы людям, фактически не работавшим в сфере образования.

Акатов и Майрихов осуждены к 7 годам, а Усипбеков – к 2 годам лишения свободы.

Бухгалтеры осуждены к различным наказаниям в виде лишения свободы, лишения свободы условно и ограничения свободы.

"Кроме того, осужденные пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе, а также определенные должности в финансовых организациях сроком от 5 до 10 лет", – добавили в Антикоре.

Судебный акт в законную силу не вступил.

14 апреля стало известно о приговоре бывшему директору ТОО "Казахский газоперерабатывающий завод" (КазГПЗ) Болату Байшуакову, который признан виновным в хищении имущества предприятия в крупном размере.