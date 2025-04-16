Нападение на байкера на АЗС: подозреваемый арестован, пострадавший взят под охрану

В Министерстве внутренних дел РК 16 апреля рассказала о ходе дела по факту нападения на мотоциклиста на АЗС, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве напомнили, что по факту нападения с применением холодного оружия на автозаправке в Меркенском районе Жамбылской области расследуется уголовное дело.

"Подозреваемый задержан по горячим следам и с санкции суда заключен под стражу. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 293 УК (хулиганство, совершенное с применением ножа), предусматривающей до 7 лет лишения свободы. Уголовное дело принято в производство Следственного управления ДП Жамбылской области, создана следственно-оперативная группа", – рассказали в полиции.

Для координации работы следственно-оперативной группы на место направили сотрудников центрального аппарата МВД.

"Будет обеспечено полное и всестороннее расследование инцидента. Вопрос о переквалификации деяния подозреваемого будет рассмотрен по результатам следственных действий и по согласованию с надзорным органом. Кроме того, по обращению адвоката потерпевшему обеспечена охрана из числа сотрудников полиции", – добавили в полиции.

Ход расследования находится на особом контроле Министра внутренних дел РК.

Ранее адвокат Закир Асадов, представляющий интересы пострадавшей стороны, заявил, что родственники подозреваемого давят на байкера, требуя отказался от претензий. Они нашли его в больнице в Мерке, а потом и в Алматы, куда пострадавший перебрался после их визита. Кроме того, адвокат считает, что дело должно быть переквалифицировано на покушение на убийство.

14 апреля стало известно о том, что на иностранного гражданина совершено нападение с ножом в Жамбылской области. 32-летний пострадавший был доставлен в больницу.