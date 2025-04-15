Одна из двух на планете: казахстанка поступила в докторантуру в Стэнфорд
Асель получила в NU степень бакалавра биологических наук, а в период обучения в магистратуре в Йеле уже работала стажером-исследователем в ERIC (центр исследований и инноваций) Йельской медицинской школы и сотрудником SalivaDirect (центр раннего выявления и диагностики COVID-19).
"Асель продолжила обучение и исследовательскую практику в сфере медицины и поступила на полный грант докторантуры", – уточнили в пресс-службе МНВО РК.
В целом, как отметила Ибадулла, ее конечная цель – помочь Казахстану сформулировать эффективные ответные и профилактические меры в отношении неинфекционных заболеваний и психических расстройств.
"Поэтому посвящайте студенческие годы тому, чтобы пробовать, исследовать себя и расти как личность", – подчеркнула она.
Чуть ранее удивительную историю девушки из Шымкента рассказал автор Instagram-паблика alga.peterburg. Он отметил, что Асель стала одной из двух на планете, получившей грант на обучение в Стэнфорде.
Накануне, 14 апреля, Ибадулла поделилась первыми впечатлениями о Стэнфордском университете.
Также Асель в ролике, который длится около минуты, рассказала о своем пути до докторантуры в Стэнфорде.
Отметим, что Ибадулла замужем. Они с супругом воспитывают дочь.
Подписчики Асель продолжают осыпать соотечественницу поздравлениями:
- "Читаю и восхищаюсь, просто уау!"
- "Гордость пробирает за вас, Аселя!"
- "Читаю и радуюсь, как будто я сама в Стэнфорде".
- "Спасибо, что делитесь, очень интересно и вдохновляюще".
В конце августа 2025 года мы писали о преподавателе английского языка алматинской Назарбаев Интеллектуальной школы химико-биологического направления Шадияре Лес, который стал обладателем гранта легендарного Гарвардского университета.