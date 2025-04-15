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Одна из двух на планете: казахстанка поступила в докторантуру в Стэнфорд

Одна из двух на планете: казахстанка поступила на докторантуру в Стэнфорд, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 12:50 Фото: Instagram/assel_health
Выпускница Nazarbayev University и Йельского университета Асель Ибадулла поступила в докторантуру в один из лучших университетов мира Стэнфорд. Об этом 15 апреля 2025 года рассказали в Министерстве науки и высшего образования (МНВО) РК, сообщает Zakon.kz.

Асель получила в NU степень бакалавра биологических наук, а в период обучения в магистратуре в Йеле уже работала стажером-исследователем в ERIC (центр исследований и инноваций) Йельской медицинской школы и сотрудником SalivaDirect (центр раннего выявления и диагностики COVID-19).

"Асель продолжила обучение и исследовательскую практику в сфере медицины и поступила на полный грант докторантуры", – уточнили в пресс-службе МНВО РК.

В целом, как отметила Ибадулла, ее конечная цель – помочь Казахстану сформулировать эффективные ответные и профилактические меры в отношении неинфекционных заболеваний и психических расстройств.

"Поэтому посвящайте студенческие годы тому, чтобы пробовать, исследовать себя и расти как личность", – подчеркнула она.

Чуть ранее удивительную историю девушки из Шымкента рассказал автор Instagram-паблика alga.peterburg. Он отметил, что Асель стала одной из двух на планете, получившей грант на обучение в Стэнфорде.

Накануне, 14 апреля, Ибадулла поделилась первыми впечатлениями о Стэнфордском университете.

Также Асель в ролике, который длится около минуты, рассказала о своем пути до докторантуры в Стэнфорде.

Отметим, что Ибадулла замужем. Они с супругом воспитывают дочь.

Подписчики Асель продолжают осыпать соотечественницу поздравлениями:

  • "Читаю и восхищаюсь, просто уау!"
  • "Гордость пробирает за вас, Аселя!"
  • "Читаю и радуюсь, как будто я сама в Стэнфорде".
  • "Спасибо, что делитесь, очень интересно и вдохновляюще".

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, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 12:50
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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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