Снег, дожди с грозами и заморозки: в каких областях РК ожидается похолодание

В 17 областях Казахстана объявили штормовое предупреждение на 29 апреля, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На западе, в горных районах области Жетысу ожидается гроза. На западе, севере области днем пыльная буря. Ветер юго-западный в северной половине области порывы 15-20, днем временами 23-28 м/с. На западе области ожидается высокая пожарная опасность.

В Костанае днем ожидаются осадки (дождь, снег). Ветер западный, северо-западный 15-20, порывы 23-28 м/с.

Днем на севере, юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, на севере, западе, юге области пыльная буря. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем на севере, западе, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Алматы в конце дня ожидается гроза. Ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с. В Конаеве ожидается ветер юго-восточный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью на севере, юге области Абай ожидается гроза, днем гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный на западе, севере, в центре области 15-20 м/с. В Семее днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидается ветер северный с переходом на юго-западный ночью на юге области 15-20 м/с. На северо-востоке, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере Актюбинской области ожидается туман. Ветер северо-западный, западный на севере, востоке, в центре области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Актобе ветер северо-западный порывы 15-18 м/с. Ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса

В центре, на востоке Кызылординской области ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный 15-20 м/с, в центре области порывы 23 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный 15-20 м/с, порывы 23 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью на юге, востоке области Улытау ожидается гроза. Ночью и утром на севере области туман. Ветер северо-западный днем на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-западный днем порывы 15 м/с.

Днем юге, востоке, в центре Карагандинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный днем на западе, севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается ветер юго-западный, западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем в Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области 15-20 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается гроза. Ветер юго-восточный, южный днем порывы 15-20 м/с.

На юге Атырауской области ожидается высокая пожарная опасность. В Атырау ожидается высокая пожарная опасность.

В Северо-Казахстанской области ночью на севере, востоке ожидаются гроза, град. Ночью и утром на юге области ожидается туман. В Петропавловске днем ожидаются осадки (дождь, снег). Резкое понижение температуры воздуха ночью и днем до 4-6 тепла.

Уром и днем на севере, западе, в горных районах Туркестанской области ожидается гроза. На севере области пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью на севере области 15-20 м/с, днем 15-20, порывы 23 м/с. На большей части области ожидается высокая пожарная опасность. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем 15-20, порывы 23 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный днем 15-20, порывы 23 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Кокшетау ожидается ветер западный, северо-западный 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, днем временами 30 м/с и более. Ночью и утром на западе Акмолинской области ожидается туман.

На западе, севере, востоке Павлодарской области ожидается гроза. Ветер западный, ночью на западе, севере области порывы 15-20, днем 15-20, на западе, севере области порывы 25 м/с. В Павлодаре ожидается ветер западный днем порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, юге, в горных районах Жамбылской области ожидаются гроза, град. Днем на севере, юге области пыльная буря. Ветер северо-западный днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится, на юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Таразе ветер северо-западный днем порывы 15-20 м/с. Ожидается высокая пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что снег, дожди с грозами и заморозки вернутся в Астану, Алматы и Шымкент.