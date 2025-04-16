Еще один исторический культурный комплекс в Казахстане рассыпается после реставрации

В Шымкенте разрушается исторический культурный комплекс под названием "Шымкала". Его сдали всего четыре года назад и потратили почти 3 миллиарда тенге. Но сейчас туристам за деньги предлагают полюбоваться на отвалившуюся плитку, заросшие аллеи и облупившуюся отделку, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, историко-культурный комплекс "Шымкала" построили на месте древнего городища, где археологи нашли сохранившиеся части древних построек. А вот качество современных работ вызывает у посетителей много вопросов.

Как уточняется, самые большие дыры и места, где отвалилась облицовка, прикрыли подручными материалами. Этноаул, бывший частью комплекса, вовсе закрылся. Юрты и качели пылятся, сложенные в сторонке. Место, которое должно было привлечь туристов, буквально рассыпается. При том, что за вход с приезжих берут по тысяче тенге.

Директор комплекса признался, что запросить деньги на ремонт или реконструкцию цитадели невозможно – на огромный комплекс площадью 4,5 га нет ни одного документа, кроме госакта на землю. Как так вышло, в администрации не знают, но говорят, что привести бумаги в порядок должны в этом году. А без них ремонта не будет.

"Сейчас комплекс находится на балансе музея. Но у нас есть только государственный акт на землю. Есть основания полагать, что это место не имеет документов из-за того, что не было акта приемки. Документов у нас нет ни на вновь построенные объекты, ни на отреставрированные памятники". Директор ГКП "Объединение музеев г. Шымкента" Жандос Курбан

Ранее сообщалось, что легендарная башня Акбикеш обрушилась в Туркестанской области после реставрации.