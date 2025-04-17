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События

Казахстанцы почтили память соотечественников в Ржеве

Казахстанская делегация почтила память соотечественников в Ржеве, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 07:56 Фото: kazembassy
В рамках празднования 80-летия Победы город Ржев Тверской области посетила казахстанская делегация, сообщает Zakon.kz.

Как передает пресс-служба посольства Казахстана в России, мемориал представляет собой гранитную стену с надписью "Вечная память воинам 100-й и 101-й стрелковых бригад от благодарных казахстанцев".

Фото: kazembassy

На мраморных плитах выгравированы фамилии почти десяти тысяч воинов, призванных в эти бригады из Казахстана.

Фото: kazembassy

Также казахстанская делегация возложила цветы к Мемориалу Советского солдата и братской могиле в деревне Трубино. Здесь покоятся останки около 2 тыс. погибших воинов. Среди них – родной дядя президента Казахстана Касым Болтаев.

Фото: kazembassy

На днях в Актюбинской области стартовал флешмоб "80 слов благодарности", приуроченный к 80-летию Великой Победы.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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