В Алматы дом строили на оползнеопасном участке: его снесут

В Алматы под снос попал трехэтажный строящийся объект в садовом товариществе Жантобе, участок 51, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении градостроительного контроля города, объект возводили на оползнеопасном участке.

"Ранее в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры за отсутствие разрешительных документов с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений в рамках внеплановой проверки. Позднее управлением подан иск в Медеуский районный суд на принудительное исполнение предписания, в частности демонтаж объекта. Судом исковые требования удовлетворены решением от 26 июня 2024 года", – сказано в сообщении.

Снос объекта начали с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено 74 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.

8 апреля в управлении рассказали о сносе двухэтажного таунхауса в мкр. Аскартау.