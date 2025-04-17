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События

В Алматы дом строили на оползнеопасном участке: его снесут

Дом, снос, Алматы, горы, фото - Новости Zakon.kz от 17.04.2025 17:01 Фото: акимат Алматы
В Алматы под снос попал трехэтажный строящийся объект в садовом товариществе Жантобе, участок 51, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении градостроительного контроля города, объект возводили на оползнеопасном участке.

"Ранее в отношении собственника (физлицо) принимались административные меры за отсутствие разрешительных документов с выдачей предписания на устранение допущенных нарушений в рамках внеплановой проверки. Позднее управлением подан иск в Медеуский районный суд на принудительное исполнение предписания, в частности демонтаж объекта. Судом исковые требования удовлетворены решением от 26 июня 2024 года", – сказано в сообщении.

Снос объекта начали с участием судебных исполнителей Департамента юстиции.

В рамках поручения акима Алматы Ерболата Досаева по усилению контроля за строительством с начала 2023 года полностью или частично снесено 74 незаконных объекта, в том числе жилые комплексы "Мечта", KHAN и другие.

8 апреля в управлении рассказали о сносе двухэтажного таунхауса в мкр. Аскартау.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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