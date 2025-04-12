Кумыс и баурсаки: как встречали первую роту казахстанских миротворцев в Астане

В Астане состоялась торжественная встреча первого миротворческого контингента Казахстана: 139 военных под командованием подполковника Жигера Аипова год назад отправились на Голанские высоты для службы в миссии ООН, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Прилетели миротворцы на самолете Airbus A-400M. Воздушное судно способно перевозить не только десант, но и специальную военную технику.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Встречали их руководство Министерства обороны РК, ветераны Вооруженных сил и сослуживцы.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Военный оркестр, расположившийся в центре, исполнял патриотические песни, создавая атмосферу торжества и единства.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Символом же возвращения на Родину стали баурсаки и кумыс: ими угощали каждого прибывшего миротворца. В Минобороны страны отметили, что таким образом хотели подчеркнуть, что рады видеть их живыми и здоровыми на родной земле.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Приветствуя личный состав миротворческого контингента, министр обороны генерал-полковник Руслан Жаксылыков подчеркнул, что впервые в истории казахстанской армии был развернут самостоятельный национальный контингент со своим вооружением и техникой в миссии "Силы ООН по наблюдению за разъединением" на Голанских высотах.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Вы попали в самый сложный период турбулентности в том регионе. И честь и хвала военнослужащим Вооруженных сил Казахстана, что в этот сложный период вы с честью и достоинством выполнили все задачи. Ваша работа была оценена Организацией Объединенных Наций самой высокой оценкой. И мне, как министру обороны и вашему командиру, огромная честь сегодня приветствовать вас. Хочется сказать вам большое спасибо за ваш ратный труд. Вы подняли знамя Вооруженных сил Казахстана и нашего государства на мировой уровень", – сказал глава Минобороны.

По его словам, эта миссия была важнейшей частью международных усилий по поддержанию мира и стабильности в неспокойном регионе.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Ровно год вы выполняли задачу в отрыве от своей родины, в отрыве от своих семей, от детей. Но ваши усилия не прошли незамеченными и стали основой для дальнейшего укрепления авторитета Казахстана в качестве ответственного и миролюбивого государства на международной арене. Благодарю вас за службу, за выполнение боевой задачи, за помощь людям, которые переживают тяжелейшие времена", – подчеркнул руководитель оборонного ведомства.

Командир миротворческой роты Жигер Аипов отметил, что за время выполнения миссии на базе Фауар казахстанский контингент выполнил более 600 задач.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

"Год назад наш первый миротворческий контингент в составе 139 человек отправился на Голанские высоты. В зоне ответственности личный состав роты выполнял патрульную и гуманитарную деятельность по сопровождению грузов. Мы провели четыре эвакуации и уничтожили более 400 неразорвавшихся взрывоопасных предметов", – уточнил он.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Он командовал группой из 139 человек. Все, по его словам, выполнили поставленные перед ними задачи.

"Наш контингент действовал в качестве резерва командующего миссии. Быть в готовности и выполнить любые задачи 24/7 в качестве группы быстрого реагирования. Также дополнительные задачи — это патрулирование зоны, сопровождение гуманитарных грузов и уничтожение неразорвавшихся боеприпасов. Потерь нет. Были случаи, когда контингент действовал в реальных задачах. Сами все знаете, что был госпереворот в конце декабря 2024 года", – не без гордости отметил он.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

Отметим, что 14 марта 2024 года казахстанский национальный миротворческий контингент был направлен на Голанские высоты в рамках выполнения задач в составе ООН. Казахстанские военнослужащие Вооруженных сил сыграли ключевую роль в обеспечении безопасности и стабильности в регионе, несмотря на обострение ситуации в Сирии.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

За время службы контингент выполнил 557 задач, среди которых: 458 патрулей, 3 усиления миротворческих баз, 4 эвакуации, 15 операций по уничтожению взрывоопасных предметов, в ходе которых было уничтожено более 240 объектов, а также 66 сопровождений военного персонала и гуманитарных грузов.

Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева

В марте 2024 года Казахстан совершил исторический шаг, развернув на Голанских высотах первый самостоятельный миротворческий контингент. Расширение географии участия казахстанских военнослужащих в миротворческих миссиях свидетельствует о твердом намерении нашей страны оказать поддержку людям, оказавшимся в военном и гуманитарном кризисе.

8 февраля 2025 года командующий миротворческой миссией генерал-майор армии Республики Гана Анита Асма вручил военнослужащим Казахстана медали за участие в миссии.

10 апреля на Голанские высоты отправилась вторая рота казахстанских миротворцев под командованием подполковника Жанибека Нурланова.

