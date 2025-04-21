Грозу, ветер и туман прогнозируют в мегаполисах и регионах Казахстана 22 апреля
В Астане днем возможна гроза. В Алматы ожидается ветер с порывами до 15 м/с. В Шымкенте во второй половине дня ожидается гроза. Ветер при грозе порывами до 20 м/с.
На западе и в центре Мангистауской области днем ожидается гроза, возможна пыльная буря. Ветер до 20 м/с.
В Улытауской области на севере и востоке ночью и утром — туман.
В Восточно-Казахстанской области ночью и утром на севере, востоке и юге ожидаются осадки (дождь, снег), на севере и востоке — туман.
В Акмолинской области днем на западе, севере и востоке возможна гроза. Ночью и утром на юге и востоке — туман. Ветер до 20 м/с.
В области Абай днем на западе и юге ожидается гроза. Ночью и утром на юге и в центре — туман. Ветер до 20 м/с.
В Северо-Казахстанской области ночью на западе, севере и юге, а днем на севере, востоке и юге ожидается гроза. Ночью и утром на юге — туман. Ветер до 20 м/с.
В Петропавловске ожидается гроза. Ветер днем до 20 м/с.
В Костанайской области ночью и утром на севере возможна гроза, на западе и юге — туман. Ветер до 15 м/с.
В Атырауской области ночью на западе, а днем на западе, севере и юге — гроза. Ветер до 20 м/с.
В Западно-Казахстанской области днем на западе и севере ожидается гроза.
В Уральске днем возможна гроза.
В Туркестанской области ночью в горах, днем на юге и в горных районах — гроза. Ветер до 20 м/с. С 23 по 25 апреля в пустынных районах — высокая пожарная опасность.
В Туркестане с 23 по 25 апреля — высокая пожарная опасность.
В Алматинской области днем на юге и в горах — гроза. Ветер до 20 м/с. Ночью на востоке и в предгорьях возможны заморозки до -1°С.
В Жамбылской области на юге и в горах — гроза. В горах — туман.
В Таразе днем ожидается гроза.
В области Жетысу ожидается ветер до 20 м/с.
В Павлодарской области утром и днем на западе, севере и юге — гроза. Ночью и утром на западе и юге — туман. Ветер до 20 м/с.
В Карагандинской области днем на севере, востоке и западе — гроза. Ночью и утром на севере и востоке — туман.
В Караганде днем ожидается гроза, ночью и утром — туман.
Ранее синоптики рассказали, каких сюрпризов ждать жителям Казахстана от погоды в предстоящий вторник, 22 апреля.