Важен вклад каждого: масштабная экоакция прошла в одном из районов Астаны

Масштабные озеленительные работы провели в центре Астаны в рамках акции "Таза Қазақстан". В них приняли участие жители столицы, известные блогеры, общественные деятели, студенты и военнослужащие – всего более 600 человек, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Организовал мероприятие акимат района Байконыр. В качестве локации выбрали участок по улице Ташенова – это место пересечения двух рек Есиль и Акбулак. Здесь еще в прошлом году начали работы по благоустройству. В планах превратить его в большой парк.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Это самый центр города. Это набережная реки Есиль. Здесь же протекает река Акбулак. Площадь участка – порядка трех гектаров. Здесь живет много людей, в том числе и молодежи. Активная застройка идет. Программа реновации запущена. В этой связи мы решили превратить это место в большой зеленый лес. Высаживаем сегодня порядка 500 деревьев. Это хвойные сорта – ели, сосны. Сосны у нас все крупномеры – высота порядка 10 метров. Плюс к этому высадим лиственные породы. Березы обязательно здесь будут. А также высадим порядка 80 -100 плодовых – яблони и груши. Эти мероприятия все мы закончим до первой декады мая", – отметил аким района Байконыр Талгат Рахманберди.

Этим работам, говорит аким, предшествовали в прошлом году агротехнические мероприятия – сделали локальную поливочную систему.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Полностью в этом году вся набережная Астаны, начиная от моста Караоткель, заканчивая мостом на улице Кудайбердыулы, вся набережная у нас будет обеспечена локальной поливочной системой. Речку Акбулак почистили, дноуглубительные мероприятия проверили, там сейчас чистая вода и у нас есть большая возможность этим пользоваться. Всю набережную мы закольцевали в этом году (автоматической поливочной системой. – Прим. ред.) и полностью все деревья будем поливать автоматически. То есть никакая техника сюда не будет заезжать, только автоматическая система полива", – добавил спикер.

По его словам, работы по озеленению в районе будут продолжены.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Как вы сами видите, все наши жители, молодежь принимают активное участие. Это радует. Программа "Таза Қазақстан", объявленная президентом, находит большие отклики от населения, в том числе и большая поддержка чувствуется со стороны молодежи. И эту программу мы будем продолжать. Астана по праву должна считаться зеленой столицей. Только в одном нашем районе Байконыр порядка 150 тыс. деревьев. И в этом году мы планируем высадить еще пять тысяч деревьев до конца сезона. Плюс к этому, есть кустарники, многолетние и однолетние цветы", – заверил Талгат Рахманберди.

Военнослужащий Мади Буркитбай считает свое участие в экологической акции проявлением истинного патриотизма.

"Казахстан – наш общий дом, и мы должны заботиться о нашей стране, беречь свою Родину, нашу природу. Мы высаживаем деревья и будем стараться следить за тем, как они приживаются. Я бы сказал, чтобы это не заканчивалось на этом, чтобы не было однодневной акцией. Важен вклад каждого: мы должны соблюдать в повседневной жизни чистоту и порядок не только там, где живем, но и во всем городе, стране", – призвал он.

Хотелось бы также рассказать о самых трогательных моментах экоакции. Например, как маленький мальчик пытался помочь солдатам посадить дерево. Это стало своего рода символом того, что сегодняшний вклад в экологию – залог нашего уверенного и здорового завтра.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

Тронула также идея молодоженов Жолбарысовых посадить дерево в знак их любви и верности.

Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова

"Супруг предложил, и мне очень понравилась эта идея, сразу поддержала. Посадили дерево, внесли таким образом свой вклад в благоустройство города. Надеемся, что этот шаг сделает нашу семью еще крепче", – говорит Диана Жолбарысова.

25 апреля более 300 юных астанчан собрались в центре столицы, чтобы заявить о том, что они против наркотиков и выступают за чистоту города во всех смыслах этого слова.