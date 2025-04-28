"Этот день мы приближали как могли": история костанайского ветерана Ильи Марьяшина

Юный Илья Марьяшин в далеком 1941 году вряд ли размышлял о том, что его ожидает на войне и как он сможет найти достойное место в мирной жизни. Тогда парнишка просто рвался на защиту Родины, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Илья Марьяшин родился и вырос в небольшом селе Рязанской области. Когда началась Великая Отечественная война, он не раз приходил на призывной пункт. Но в 1941 году ему было лишь 15 лет. Все, что он слышал от людей в военной форме, – "навоюешься еще". Так, в Красную армию его призвали лишь в 1943 году.

На фронте Илья Михайлович был связистом и сапером. Вторая специализация стала для него основной. Именно благодаря его стараниям танки проходили минные поля. Сам боец за всю войну не получил ни одного ранения. Однако повидал немало смертей.

"Дед особо про войну не любит рассказывать. Знаю, что его призвали одним из последних в селе. Победа застала его в Польше. Но потом его, как и многих других ребят, перекинули на другую половину континента, где шла война с Японией. Мы больше знаем о мирной жизни деда", – рассказал один из внуков Марьяшина Виталий.

Из военного прошлого ветерана потомкам известно, что служил он в Приморском военном округе, в 32-м инженерно-саперном полку 39-й армии. Дослужился до звания старшего лейтенанта. Был командиром взвода. По воспоминаниям ветерана, самые ожесточенные бои пришлись на его долю во время нахождения на территории Маньчжурии.

Благодаря своей ювелирной работе сапером Илья Марьяшин в военные годы спас немало жизней. Его наградили орденом Отечественной войны II, медалями "За победу над Японией", медалью Жукова. Немало и юбилейных наград.

В 1953 году Илью Марьяшина уволили в запас. С этого времени начинается другая служба старшего лейтенанта – на благо мирной стране. Много лет Илья Михайлович проработал электрослесарем. Сначала в Рязанской области, а после и в Казахстане. Марьяшин принимал участие в большом проекте освоения Соколовско-Сарбайского месторождения железных руд, которые до сих пор добывают в городе Рудном Костанайской области.

"Когда дед ушел на пенсию, то еще около 20 лет проработал в жилищно-коммунальном управлении – это аналог нынешних КСК и ОСИ. Был плотником и сделал много полезного. Люди долго еще вспоминали деда добрым словом за отремонтированные двери, окна и многое другое. В мирное время наш дедушка нашел себе занятие по душе. Сначала строил большое предприятие, а после помогал людям. За эти заслуги его имя вписали в книгу трудовой славы Костанайской области. Раньше он был живчиком, очень много ходил, но уже четыре года как дед лежит – разрушен тазобедренный сустав", – рассказали близкие ветерана.

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