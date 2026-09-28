Казахстанцев предупредили об опасной погоде: где ожидаются заморозки, туман и дожди

В 17 областях Казахстана на 29 сентября объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В области Улытау ожидается ветер северо-восточный, на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане днем ожидается ветер северо-восточный, порывы 15 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке области заморозки 3 градуса. На северо-западе, востоке, юге области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, севере, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде днем ожидается ветер северо-восточный, восточный, порывы 15 м/с. Ночью на поверхности почвы заморозки 3 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается туман. На юге, юго-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность. В Уральске ночью и утром ожидается туман.

В Атырауской области сохраняется высокая пожарная опасность, на юге области чрезвычайная пожарная опасность. В Атырау сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Костанайской области ожидается туман. Ветер восточный, на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере области заморозки 2 градуса. На юго-востоке области ожидается высокая пожарная опасность. В Костанае ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

В области Жетысу ожидается ветер северо-восточный, в районе Алакольских озер порывы 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Туркестанской области ожидаются дождь, гроза. Днем на севере области пыльная буря. Ветер северо-восточный с переходом северо-западный, на западе, севере, в горных и предгорных районах области порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный с переходом северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане ожидается ветер северо-восточный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Акмолинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный днем на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере, востоке области ожидаются заморозки до 3 градусов. На востоке, в центре области высокая пожарная опасность, на западе, севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Кокшетау ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Мангистауской области ожидается ветер восточный, на западе, в центре области порывы 15-20 м/с. На западе, севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау сохраняется высокая пожарная опасность.

Ночью и утром на западе, севере Северо-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-восточный днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на западе, севере области ожидаются заморозки 3 градуса. В Петропавловске ночью и утром ожидается туман. Ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 2 градуса.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман. Ветер северо-западный ночью на севере, юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, востоке, в горных районах области ожидаются заморозки 3 градуса. На востоке, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юго-востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается туман. Ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

По области Абай ожидается ветер северо-восточный, на севере, юго-западе области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, западе, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса. На севере, в центре области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ночью ожидаются на поверхности почвы заморозки 1 градус. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Павлодарской области ожидается ветер северо-восточный, днем на юге области порывы 15-20 м/с. Ночью на севере, юге, в центре области ожидаются заморозки 3 градуса. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Павлодаре ночью ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем на юге, востоке области порывы 15-18 м/с. Ночью на северо-востоке области ожидаются заморозки 1 градус. На востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе, юге, северо-востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на севере, в центре Кызылординской области ожидаются небольшой дождь, гроза, шквал. Ветер северо-восточный, на севере, в центре области порывы 15-20 м/с. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Кызылорде сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В горных районах Жамбылской области ожидаются дождь, гроза. Ночью и утром в горных районах области туман. Ветер северо-восточный, на северо-востоке, в горных районах области 15-20, порывы 23 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ранее были названы регионы Казахстана, на которые надвигаются заморозки до -3°С, – прогноз погоды на 29 сентября.