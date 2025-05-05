"Налоговая реформа должна быть взвешенной": финансовые эксперты

Масштабный Налоговый форум – диалог с государством – прошел в Астане. В нем приняли участие вице-министр финансов Ержан Биржанов, представители государственных структур, ведущие эксперты в области финансов и налогов, предприниматели, юристы и бухгалтеры.

Мероприятие собрало 1100 человек, еще 2100 наблюдали онлайн. Основной темой для обсуждения стала новая Налоговая реформа.

Казахстанские эксперты сходятся во мнении, что реформа нужна по объективным причинам: дефицит бюджета, борьба с теневой экономикой. Однако отдельные пункты могут негативно повлиять на бизнес и конечного потребителя. В их числе: одновременное снижение порога постановки на учет и повышение ставки НДС с 12 до 16%, запретительный список по специальному налоговому режиму, усложнение сотрудничества мелких предпринимателей с крупным бизнесом, а также введение НДС на банковские операции.

О снижении порога постановки на учет по НДС, запретительном списке и сложностях работы с B2B

Согласно предлагаемому новому Налоговому Кодексу, крупный бизнес, который покупает товары или услуги у предпринимателей, работающих по СНР (специальному налоговому режиму, на "упрощенке"), не сможет брать эти расходы на вычет. Это сделает сотрудничество с МСБ на СНР невыгодным.

Фото: Кайыржан Сағыңдық

"С одной стороны, можно понять государство: оно пытается найти рычаги и собирать больше налогов. Поэтому делают все, что могут. Но, как мне кажется, бизнес от этого сильно пострадает. К примеру, я раньше мог быть на СНР, работать с теми, кто на общем режиме налогообложения, и тогда вопросов не возникало. Сейчас же предлагается, что тот, кто на общем режиме, купив у меня товары или услуги, не сможет брать расходы себе на вычет, следовательно, не будет со мной работать. И в этом проявляется несправедливость. Потому что я вынужден буду, чтобы не терять клиента, идти на общеустановленный режим. А там уже порог по НДС снизят до 40 млн, и мне, скорее всего, придется платить НДС, который тоже хотят повысить до 16%. Плюс, повышенный КПН 20%. Итого – это 36% налогов. Это очень сильно повлияет на малый бизнес, это затронет конечного потребителя. Потому что все налоги, так или иначе, все равно закладываются в цену на товар или услуги. Покупательская способность падает, а это явно скажется на экономике страны, и опять же, на собираемости налогов. Их в итоге будет платиться меньше, из-за покупательской способности". Эксперт по налогам Дмитрий Казанцев

Предприниматели, присутствующие на форуме, также отметили, что повышение НДС приведет к снижению покупательской способности. Жанна Мурзагулова, владелица компании, занимающейся грузоперевозками, считает, что стоит пересмотреть меры, касающиеся бизнеса в формате B2B.

Фото: Кайыржан Сағыңдық

"Мы являемся грузоперевозчиками. Основная масса наших заказчиков – это ТОО. После принятия нового Налогового Кодекса с нами работать станет невыгодно: они не смогут поставить на вычет наши услуги, следовательно, будут вынуждены платить НДС и КПН за нас. Мы предлагаем пересмотреть вопросы по B2B и ставки НДС, потому что все сводится к тому, что это ляжет на плечи конечного покупателя. Если все перейдут на общеустановленный режим, где сниженный порог будет всего 40 млн, то ни для кого это невыгодно. Бизнес будет вынужден поднимать цены, людям придется платить больше, в итоге покупательская способность резко снизится", – уверена Жанна Мурзагулова.

Что касается ограничительного списка по СНР, то вице-министр финансов РК Ержан Биржанов во время своего выступления на форуме отметил: подход к нему уже поменяли.

"Сейчас формируется не разрешительный список, а будет формироваться запретительный список. Условно, в запретительном списке видов деятельности будет немного. Кроме этого списка вся деятельность будет разрешена в специальном налоговом режиме. То есть, бизнес с оборотом до 2,4 млрд тенге не будет являться плательщиком НДС. Сумма налога стандартная – 4%, с возможностью снижения до 2%. Это все, кто оказывает услуги физлицам", – отметил он.

Введение НДС на банковские операции

Налоговая реформа, в числе прочего, предполагает повышение ставки КПН для банков с 20% до 25%, и введение НДС на банковские операции.

Фото: Кайыржан Сағыңдық

"Мы видим, что государство нас слышит. На самом деле, это большой шаг. Весь бизнес Казахстана в ожидании, какая же будет налоговая реформа, какое решение будет в конечном счете принято и поэтому в Парламенте идут жаркие обсуждения. И, конечно же, мы хотим тоже, чтобы нас слышали. Во-первых, сейчас очень важный и острый вопрос стоит в том, что всем резко поднимают налоги и вводят НДС на банковские операции, который в развитых странах отсутствует. Это очень плохо, потому что фактически это будет влиять на любого конечного потребителя", – считает организатор Налогового форума, налоговый эксперт Екатерина Ким.

Налоговый консультант первой категории и руководитель компании "Макбух" Анастасия Макова считает, что введение НДС на банковские операции станет дополнительной нагрузкой на конечного потребителя.

Фото: Кайыржан Сағыңдық

"Конечно, с введением НДС на банковские операции, поднимутся расценки. Следовательно, если растет расход у поставщика, который этими банковскими операциями пользуется, то он это закладывает в свои цены. В свою очередь, тот, кто будет покупать товары или услуги у этого поставщика, заплатит за них дороже. И так, по цепочке это повышение цен дойдет и до конечного потребителя", – пояснила она.

Отметим, что схожей точки зрения придерживались и другие финансовые эксперты, выступившие на налоговом форуме, прошедшем в Алматы 23 апреля 2025 года. Они также подчеркивали неминуемый рост цен на банковские услуги, в случае введения на них НДС. Также специалисты выразили опасения, что удорожание банковских услуг может привести к тому, что большее число сделок будет совершаться с помощью наличных денег, что может привести к росту теневой экономики и уклонению от налогов.

Проект нового Налогового Кодекса был принят Мажилисом Парламента во втором чтении 30 апреля. Документ направлен в Сенат, если сенаторы его одобрят, он попадет на подпись президенту. Ожидается, что нововведения должны вступить в силу с 1 января 2026 года.