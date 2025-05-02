Во всех регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение на 3 мая 2025 года. В списке – все регионы и три мегаполиса республиканского значения – Астана, Алматы и Шымкент. Синоптики предупреждают о грозе, сильном ветре и заморозках, сообщает Zakon.kz.

В Астане ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1 градус.

В Алматинской области ночью на юге, в горных районах временами гроза, град. Ветер до 25 м/с. На западе и в центре сохранится высокая пожарная опасность.

В Алматы ночью временами гроза, ветер при грозе порывами до 18 м/с. В Конаеве ночью ветер до 23 м/с.

В области Жетысу ночью на востоке, в центре и горных районах гроза. Ветер до 28 м/с. На западе, севере и юго-востоке сохранится высокая пожарная опасность.

В Атырауской области на западе, юге и востоке ожидается гроза. Ветер до 20 м/с. На юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Атырау утром и днем гроза. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Абайской области ночью на западе заморозки 2 градуса. На северо-западе, юге и в центре сохраняется высокая пожарная опасность. В Семее сохраняется высокая пожарная опасность.

В Восточно-Казахстанской области днем на востоке и юге ветер до 20 м/с. Ночью на востоке заморозки 3 градуса. На северо-западе и юге сохраняется высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске сохраняется высокая пожарная опасность.

В центре области Улытау ожидается высокая пожарная опасность. В Жезказгане — тоже.

В Карагандинской области ночью и утром на севере и востоке туман. Ночью на севере заморозки 1 градус. На западе и юге ожидается высокая пожарная опасность. В Караганде ночью на поверхности почвы заморозки 1 градус.

В Кызылординской области днем на севере пыльная буря. Ветер до 20 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность. В Кызылорде — так же пожарная опасность.

В Акмолинской области днем на западе и севере гроза. Ветер до 20 м/с. Ночью на севере и востоке заморозки 2 градуса. На западе — высокая пожарная опасность. В Кокшетау ночью на поверхности почвы заморозки 1 градус.

В Северо-Казахстанской области днем на западе, севере и юге гроза. Ветер до 20 м/с. Ночью на востоке заморозки 2 градуса. В Петропавловске днем гроза. Ветер порывами до 20 м/с.

В Западно-Казахстанской области на западе, севере и востоке гроза, град. Ветер до 20 м/с. В Уральске ожидаются гроза, град. Ветер порывами до 18 м/с.

В Жамбылской области ночью в горных районах гроза. Там же туман. На севере и юге пыльная буря. Ветер до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность. В Таразе утром и днем ветер порывами до 20 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.

В Костанайской области днем на западе, севере и востоке гроза. Ветер до 20 м/с. Ночью на севере заморозки 1 градус. В Костанае днем гроза. Ветер до 20 м/с.

В Туркестанской области ветер днем на горных перевалах до 20 м/с. На большей части области сохраняется высокая пожарная опасность, на западе и в пустынных районах — чрезвычайная.

В Шымкенте сохраняется высокая пожарная опасность. В Туркестане — чрезвычайная.

В Мангистауской области на западе и севере гроза. Ночью и утром на западе туман. Днем на северо-востоке и в центре пыльная буря. Ветер до 22 м/с. В северо-восточной, восточной, южной и центральной частях области сохраняется высокая пожарная опасность. В Актау ночью и утром туман.

В Павлодарской области ночью на западе и севере заморозки 2 градуса. На юге и юго-востоке — высокая пожарная опасность.

В Актюбинской области днем на севере и западе гроза, град. Ветер ночью в центре, днем — на западе до 23 м/с. На юге и юго-востоке сохраняется высокая пожарная опасность. В Актобе днем гроза. Ветер до 20 м/с.

Ранее синоптики сообщили, что 3 мая в Казахстане установится неустойчивая погода.