Минобороны призывает казахстанцев не доверять фейкам
Фото: Минобороны РК
С 8 мая в Астане началось плановое возвращение личного состава и военной техники, принимавших участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, к местам постоянной дислокации, сообщает Zakon.kz.
Как рассказали в Минобороны, переброска осуществляется как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Завершение мероприятий планируется 14 мая.
"В связи с передвижением военной техники Министерство обороны призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники", – говорится в сообщении.
Ранее редакция Zakon.kz опубликовала фоторепортаж о том, как прошел парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане.
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