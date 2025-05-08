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События

Минобороны призывает казахстанцев не доверять фейкам

военная техника возвращается на места после парада ко Дню Победы, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 18:31 Фото: Минобороны РК
С 8 мая в Астане началось плановое возвращение личного состава и военной техники, принимавших участие в военном параде, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, к местам постоянной дислокации, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Минобороны, переброска осуществляется как железнодорожным транспортом, так и своим ходом. Завершение мероприятий планируется 14 мая.

"В связи с передвижением военной техники Министерство обороны призывает граждан воздерживаться от распространения недостоверной информации и ориентироваться исключительно на официальные источники", – говорится в сообщении.

Ранее редакция Zakon.kz опубликовала фоторепортаж о том, как прошел парад в честь 80-летия Великой Победы в Астане.

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Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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