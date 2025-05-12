Токаев и наследный принц Абу-Даби посетили выставку "Этноаул"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и шейх Халед бен Мухаммед бен Заид Аль Нахаян осмотрели выставку "Этноаул", посвященную многовековому культурному наследию казахского народа, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, гости ознакомились с различными тематическими зонами, где были представлены традиционная одежда, ремесла, обряды, музыкальные инструменты и народные игры.

Фото: Акорда

Особое внимание было уделено охотничьему искусству и живописи, которые отражают глубокие исторические корни и духовные ценности казахского народа.

Фото: Акорда

Наследный принц Абу-Даби прибыл в Казахстан с официальным визитом 11 мая 2025 года. Торжественная церемония его встречи состоялась 12 мая в резиденции Акорда. В этот же день Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с высоким гостем, после которых был подписан ряд документов.