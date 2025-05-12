Сильная жара накроет два региона Казахстана 13 мая

В предстоящий вторник, 13 мая 2025 года, лишь в центре, на востоке и юге Казахстана ожидается погода преимущественно без осадков, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на юге и востоке Актюбинской области, на западе и юге в области Улытау ожидается сильная жара +35°С .

"Под влиянием Южного циклона и связанными с ним атмосферными фронтальными разделами на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, градом и усилением ветра, на северо-западе, севере – сильные дожди... Ночью и утром на юго-западе, севере, в центре страны ожидается туман", – следует из прогноза.

Также в гидрометцентре отметили, что ожидается:

высокая пожарная опасность – в Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на юго-востоке области Жетысу, на западе, севере области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, в южной половине Павлодарской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей;

– в Мангистауской, Карагандинской областях, в области Улытау, на юго-востоке области Жетысу, на западе, севере области Абай, на севере, юго-востоке Жамбылской, в горных районах Туркестанской, на севере, западе Алматинской, на юге, западе Атырауской, на юге, юго-востоке, западе Актюбинской, в южной половине Павлодарской, на юге Костанайской, Восточно-Казахстанской, на западе, юге, востоке Акмолинской областей; чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на северо-востоке Мангыстауской, на западе, в центре Жамбылской, на юге в Карагандинской областей, на севере в области Жетысу.

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