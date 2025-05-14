Новый прямой рейс соединит Казахстан и ближневосточную страну с Мертвым морем

В 2026 году Казахстан и Иорданию соединит прямой рейс, сообщает Zakon.kz.

Об этом 14 мая 2025 года рассказали в Министерстве транспорта РК. Договоренность достигнута на встрече вице-министра транспорта Казахстана Талгата Ластаева с послом Хашимитского Королевства Иордания в РК Хамзой Аль-Омари.

"По итогам визита президента Касым-Жомарта Токаева в Хашимитское Королевство Иордания в феврале текущего года иорданская сторона выразила намерения начать полеты в Казахстан. В этой связи в ходе встречи стороны рассмотрели возможность подписания соглашения о воздушном сообщении и обсудили вопрос открытия прямых рейсов между странами. Г-н Хамза Аль-Омари также проинформировал о планах авиакомпании Royal Jordanian с июня 2026 года выполнять прямые рейсы в Казахстан с частотой два рейса в неделю. В свою очередь казахстанская сторона сообщила о готовности оказать необходимое содействие в открытии рейсов в рамках действующих договоренностей", – сказано в сообщении.

Стороны также согласовали сроки подписания соглашения о взаимном признании дипломов членов экипажей морских судов между странами.

Иордания – страна с богатой культурой, красивейшими пейзажами и развитой инфраструктурой. Здесь за одну поездку можно отдохнуть и на Красном, и на Мертвом море.

12 мая в Министерстве транспорта рассказали, что Казахстан с мая 2025 года свяжет себя новыми авиамаршрутами с 10 странами.