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События

"Возьмите на жесткий контроль": Олжас Бектенов дал поручения акиматам и Минпрому

премьер-министр РК Олжас Бектенов, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2026 16:41 Фото: primeminister.kz
Сегодня, 8 октября 2026 года, премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в Карагандинскую область ознакомился с ходом исполнения поручений главы государства Касым-Жомарта Токаева по качеству дорог, сообщает Zakon.kz.

Так, глава правительства дал поручения Министерству промышленности и строительства (МПС) РК и акиматам по усилению работ.

"Президент неоднократно поднимает вопрос модернизации инфраструктуры в регионах и особенно – качества дорог. Центром выделяются необходимые средства. На местах нужно усилить контроль за целевым расходованием. Дороги внутри страны и международного значения должны отвечать всем стандартам качества. Акимату необходимо контролировать работы на своей территории. Большинство жалоб граждан касаются именно внутренних дорог. Возьмите на жесткий контроль", – подчеркнул Олжас Бектенов.

Согласно предоставленной информации, в Казахстане в текущем году строительством, реконструкцией и ремонтом охвачено более 11 тыс. км дорог. Всего за последние 7 лет в стране построено и отремонтировано 36,3 тыс. км автодорог.

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19 сентября 2026 года Касым-Жомарт Токаев заявил, что правительству и акимам предстоит обратить самое пристальное внимание на качество внутригородских и "страновых" дорог, то есть тех дорог, которые находятся за пределами больших и малых городов.

"Это наша "ахиллесова пята", это надо признать. Эту проблему никто не смог решить (что само по себе позорно) или попросту не захотел, а это уже саботаж. Примем меры по всей строгости закона", – подчеркнул президент во время выступления в рамках республиканской экологической акции "Таза Қазақстан".

21 сентября в правительстве Казахстана отреагировали на поручение главы государства о дорогах.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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