Ливень, шквал, град и жара: какие регионы РК затронуло штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 23 июня объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Днем в горах Туркестанской области ожидается гроза, на севере пыльная буря. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на севере, в горных районах области 15-20 м/с. Днем на западе, в пустынных районах области сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане днем ожидается сильная жара 40 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Атырауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью на севере области порывы 15-20 м/с. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на севере области высокая пожарная опасность.

На севере области Улытау ожидаются временами сильный дождь, град, шквал. На севере, востоке, в центре области временами гроза. Ветер юго-западный, западный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 23 м/с. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Жезказгане ожидается временами гроза. Ветер юго-западный, западный, временами порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Ночью на западе Карагандинской области ожидаются временами сильный дождь, град, днем на севере области сильный дождь, град, шквал. Ночью на западе, севере области гроза, днем гроза. Ветер юго-западный, западный, ночью на западе области порывы 15-20 м/с, днем порывы 15-20, на севере области временами 23 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Караганде ожидаются временами гроза, днем град. Ветер юго-западный, западный, днем порывы 15-20, временами 23 м/с.

Днем на западе, юге Мангистауской области ожидается гроза. Ночью и утром на юге, в центре области ожидается туман. На северо-западе, юге, востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-востоке, в центре области чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ночью на западе области ожидается гроза, днем гроза, на западе, севере области ожидается град. Ветер юго-западный, ночью на юге области, днем на юге, западе, востоке области порывы 15-20 м/с. На юге области ожидается высокая пожарная опасность. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град.

Ночью на севере Кызылординской области ожидаются гроза, шквал. В центре, на юге, севере области пыльная буря. Ветер северный, северо-западный, ночью 15-20 м/с, днем в центре, на юге, севере области 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде ночью ожидается пыльная буря. Ветер северный, ночью 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Актюбинской области ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем на юге, в центре области порывы 15-18 м/с. На западе, юге, востоке, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Актобе ночью ожидается гроза.

На севере, востоке, юге Костанайской области ожидается сильный дождь. Гроза, днем на севере, востоке, юге области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с. На севере, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На востоке, в горных районах, днем в центре области Жетысу ожидается гроза. Ветер западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. Днем сохраняется сильная жара 35-36 градусов. На севере, востоке, в центре области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Талдыкоргане днем ожидается гроза, сохраняется сильная жара 36 градусов. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на западе, севере, юге Восточно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 36 градусов. На севере области ожидается высокая пожарная опасность, на юго-востоке области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Усть-Каменогорске днем ожидаются гроза, град. Ветер восточный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.

Утром и днем в области Абай ожидается гроза, на западе, севере, юге области ожидаются град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, утром и днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23-28 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 38 градусов. В центре области ожидается высокая пожарная опасность, на западе, северо-западе, юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее днем ожидаются гроза, град, шквал. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, днем порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

На западе, севере, юге Акмолинской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на западе, севере, юге области порывы 15-20 м/с, днем временами 25 м/с. На северо-западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау днем ожидаются гроза, град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.

Днем на западе, юге, востоке Павлодарской области ожидаются гроза, град, шквал. Ветер юго-западный, днем на юге, востоке области 15-20, временами 23 м/с. На юго-востоке области сохранится высокая пожарная опасность. В Павлодаре днем ожидается гроза. Ветер юго-западный, днем порывы 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области ожидается гроза. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с. Днем по области ожидается сильная жара 40 градусов. По области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, на юге, севере области высокая пожарная опасность. В Таразе ожидается ветер юго-западный с переходом на северо-западный, днем порывы 15-20 м/с. Сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На юге, в горных районах Алматинской области ожидается гроза. Ветер юго-восточный, на юге, в горных районах области порывы 15-20 м/с. Днем ожидается сильная жара 35-37 градусов. В Конаеве днем ожидается сильная жара 35-37 градусов.

На западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе, юге, в центре области сохранится высокая пожарная опасность. В Уральске ночью ожидается гроза.

Ранее сообщалось, какая погода ждет жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 23 по 25 июня.