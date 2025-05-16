Синоптики порадовали казахстанцев прогнозом на 17 мая

В Казахстане в предстоящую субботу, 17 мая 2025 года, сильная жара сменится дождями. Такой новостью порадовали жителей республики специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается на юго-востоке и востоке страны.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, ожидаются град, усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-западе ожидается сильный дождь... На севере, северо-западе, юге Казахстана – шквал, на юге, юго-востоке пыльная буря. Ночью и утром на северо-западе страны ожидается туман". РГП "Казгидромет"

При этом в Гидрометцентре проинформировали, что в некоторых регионах жара все-таки сохранится и ожидается:

сохранится сильная жара +35+37°С – днем в Восточно-Казахстанской области ожидается, в Алматинской, Карагандинской, областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай, на юге Павлодарской областей;

– днем в Восточно-Казахстанской области ожидается, в Алматинской, Карагандинской, областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай, на юге Павлодарской областей; сохранится сильная жара +40+44°С – в Жамбылской, Туркестанской областях;

– в Жамбылской, Туркестанской областях; сохранится очень сильная жара +40°С – на юге Карагандинской области, областей Улытау, Абай, на западе, севере Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу;

– на юге Карагандинской области, областей Улытау, Абай, на западе, севере Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу; ожидается очень сильная жара +40°С – днем в Восточно-Казахстанской области.

Также синоптики сообщили, что:

ожидается высокая пожарная опасность – на западе, востоке Мангистауской, в центре Алматинской областей;

– на западе, востоке Мангистауской, в центре Алматинской областей; сохранится высокая пожарная опасность – в Карагандинской области, на западе, востоке Мангистауской области, на севере области Улытау, на северо-западе, юге области Жетысу, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на юге, западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на западе, востоке Павлодарской, на юге Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юге, востоке, в центре Акмолинской областей;

– в Карагандинской области, на западе, востоке Мангистауской области, на севере области Улытау, на северо-западе, юге области Жетысу, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на юге, западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на западе, востоке Павлодарской, на юге Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юге, востоке, в центре Акмолинской областей; ожидается чрезвычайная пожарная опасность – на юге Восточно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке Павлодарской, Карагандинской, на западе, севере Алматинской, на западе Акмолинской области;

– на юге Восточно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке Павлодарской, Карагандинской, на западе, севере Алматинской, на западе Акмолинской области; сохранится чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на западе, севере, юге, в центре области Абай, на западе, востоке, в центре Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской области, на севере, востоке области Жетысу, на западе, севере, юге, в центре области Абай.

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Ранее синоптики сообщили, что майская жара резко уйдет из Казахстана.