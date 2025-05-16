#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.58
571.8
6.34
Общество

Синоптики порадовали казахстанцев прогнозом на 17 мая

Синоптики порадовали казахстанцев прогнозом на 17 мая, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 17:50 Фото: unsplash
В Казахстане в предстоящую субботу, 17 мая 2025 года, сильная жара сменится дождями. Такой новостью порадовали жителей республики специалисты РГП "Казгидромет", сообщает Zakon.kz.

Согласно прогнозу, погода без осадков ожидается на юго-востоке и востоке страны.

"Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, ожидаются град, усиление ветра, на севере, северо-западе, юго-западе ожидается сильный дождь... На севере, северо-западе, юге Казахстана – шквал, на юге, юго-востоке пыльная буря. Ночью и утром на северо-западе страны ожидается туман".РГП "Казгидромет"

При этом в Гидрометцентре проинформировали, что в некоторых регионах жара все-таки сохранится и ожидается:

  • сохранится сильная жара +35+37°С – днем в Восточно-Казахстанской области ожидается, в Алматинской, Карагандинской, областях, в областях Жетысу, Улытау, Абай, на юге Павлодарской областей;
  • сохранится сильная жара +40+44°С – в Жамбылской, Туркестанской областях;
  • сохранится очень сильная жара +40°С – на юге Карагандинской области, областей Улытау, Абай, на западе, севере Алматинской области, на юге, востоке области Жетысу;
  • ожидается очень сильная жара +40°С – днем в Восточно-Казахстанской области.

Также синоптики сообщили, что:

  • ожидается высокая пожарная опасность – на западе, востоке Мангистауской, в центре Алматинской областей;
  • сохранится высокая пожарная опасность – в Карагандинской области, на западе, востоке Мангистауской области, на севере области Улытау, на северо-западе, юге области Жетысу, на севере, юго-востоке Жамбылской, на юге, в горных районах Туркестанской, на юге, западе, северо-востоке Атырауской, на западе Актюбинской, на западе, востоке Павлодарской, на юге Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юге, востоке, в центре Акмолинской областей;
  • ожидается чрезвычайная пожарная опасность – на юге Восточно-Казахстанской, на юге, востоке, в центре области Улытау, на юге, юго-востоке Павлодарской, Карагандинской, на западе, севере Алматинской, на западе Акмолинской области;
  • сохранится чрезвычайная пожарная опасность – в Кызылординской, Туркестанской, на западе, севере, юге, в центре области Абай, на западе, востоке, в центре Жамбылской, на юго-востоке Актюбинской области, на севере, востоке области Жетысу, на западе, севере, юге, в центре области Абай.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 16.05.2025 17:50
Когда спадет изнуряющая жара, обрушившаяся на Алматы и Шымкент

Ранее синоптики сообщили, что майская жара резко уйдет из Казахстана.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
Жителей Астаны предупредили о полном закрытии дороги из-за строительства LRT
Общество
18:23, Сегодня
Жителей Астаны предупредили о полном закрытии дороги из-за строительства LRT
В МВД предлагают кардинальные меры в отношении самокатчиков
Общество
17:52, Сегодня
В МВД предлагают кардинальные меры в отношении самокатчиков
"Абзал признался, что пырнул ножом кого-то": подсудимый Равиль Сакиев о деле Шерзата Полата
Общество
17:52, Сегодня
"Абзал признался, что пырнул ножом кого-то": подсудимый Равиль Сакиев о деле Шерзата Полата
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: