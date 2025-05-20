Астанчанин оказал предпринимателю услугу за 10 млн тенге, и к нему пришли из КНБ

В Астане сотрудника "Центра электронных финансов" поймали на незаконном удалении компании из реестра недобросовестных участников государственных закупок, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 20 мая 2025 года, рассказали в Прокуратуре столицы.

"В ходе надзорной деятельности прокуратурой города выявлено незаконное исключение одной из коммерческих компаний из реестра недобросовестных участников государственных закупок. Прокуратура города незамедлительно отреагировала, зарегистрировав уголовное дело по факту неправомерного уничтожения информации по ст. 206 УК", – сказано в распространенном сообщении.

Расследование вывело сотрудников Департамента Комитета нацбезопасности по Астане на главного специалиста АО "Центр электронных финансов" (ЦЭФ), который, используя служебный доступ к автоматизированной информационной системе, незаконно исключил товарищество из указанного реестра.

"Организатором преступной схемы является директор коммерческой компании, который через посредника передал главному специалисту АО "ЦЭФ" денежное вознаграждение в размере 10 млн тенге за оказанную услугу", – продолжили в надзорном органе.

Расследование по делу завершили и направили в суд материалы уголовного дела.

В марте 2025 года прокуроры Шымкента рассказали о массовых нарушениях, допущенных при госзакупе бумаги.