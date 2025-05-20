Женщина упала без сознания на вокзале: полицейские не дали случиться трагедии

На железнодорожном вокзале Костаная сотрудники линейного отдела полиции оперативно оказали доврачебную помощь женщине, у которой случился эпилептический приступ. Серьезных последствий удалось избежать, сообщает Zakon.kz.

Подробностями 20 мая 2025 года поделилась пресс-служба Департамента полиции (ДП) на транспорте.

"17 мая на железнодорожном вокзале Костаная сотрудники линейного отдела полиции помогли женщине, у которой произошел приступ эпилепсии. Около 9:44 к дежурной следственно-оперативной группе на перроне обратилась сотрудница вокзала и сообщила, что на первом этаже упала женщина. Полицейские сразу же отправились на место. В зале ожидания они обнаружили женщину без сознания. У нее начались судороги, она прикусила язык, шло кровотечение. Полицейские быстро уложили пострадавшую на бок, приоткрыли рот и обеспечили ей доступ воздуха, чтобы она не задохнулась", – сказано в распространенном сообщении.

В это время работники вокзала вызвали скорую, и 40-летнюю женщину, потерявшую сознание прямо в здании, доставили в больницу для обследования.

В спасении участвовали майор полиции Евгений Юдаков, старший лейтенант Нурбол Абиров, капитан Ерлан Мухитденов, старший сержант Аблай Каппазов.

Фото: Пресс-служба ДП на транспорте

К слову, Аблай Каппазов уже проявлял героизм ранее. В 2019 году он спас человека от самоубийства.

"Мы действовали по ситуации, как нас учили в академии. В таких обстоятельствах важно не теряться и действовать быстро – от этого может зависеть чья-то жизнь", – ответили полицейские.

Это не первый случай, когда сотрудники полиции Казахстана приходят на помощь людям при эпилептическом приступе. В 2023 году полицейские Шымкента спасли от смерти мужчину с эпилепсией.