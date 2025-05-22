Рекорд по сборке АК-74: школьница превзошла наставника из ДП Шымкента

В Шымкенте девочка из "Жас сақшы" Гульсезим Есей установила рекорд по сборке автомата, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 мая 2025 года рассказали в Департаменте полиции Шымкента:

"Ученица 9-го класса Гульсезим Есей заняла первое место на соревнованиях по разборке и сборке автомата в ДП Шымкента. Она установила рекорд: разобрала АК-74 за 8 секунд, собрала – за 9. Гульсезим превзошла даже своего наставника – сотрудника Управления спецподготовки Едилхана Акимбекова".

В полиции мегаполиса уточнили, что в рамках проекта "Жас сақшы" школьников обучают строевой и тактической подготовке.

"Жас сақшы" – это специальный класс в школе, который готовит учащихся к будущей карьере в правоохранительных органах. Учебный план включает в себя не только традиционные школьные предметы, но и углубленное изучение правовых основ, криминалистики, основ полицейской деятельности, физической подготовки и самообороны.

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