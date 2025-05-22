#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.59
578.91
6.37
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+31°
$
510.59
578.91
6.37
События

Рекорд по сборке АК-74: школьница превзошла наставника из ДП Шымкента

Рекорд по сборке АК-74: школьница превзошла наставника из ДП Шымкента, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 15:33 Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В Шымкенте девочка из "Жас сақшы" Гульсезим Есей установила рекорд по сборке автомата, сообщает Zakon.kz.

Об этом 22 мая 2025 года рассказали в Департаменте полиции Шымкента:

"Ученица 9-го класса Гульсезим Есей заняла первое место на соревнованиях по разборке и сборке автомата в ДП Шымкента. Она установила рекорд: разобрала АК-74 за 8 секунд, собрала – за 9. Гульсезим превзошла даже своего наставника – сотрудника Управления спецподготовки Едилхана Акимбекова".

В полиции мегаполиса уточнили, что в рамках проекта "Жас сақшы" школьников обучают строевой и тактической подготовке.

"Жас сақшы" – это специальный класс в школе, который готовит учащихся к будущей карьере в правоохранительных органах. Учебный план включает в себя не только традиционные школьные предметы, но и углубленное изучение правовых основ, криминалистики, основ полицейской деятельности, физической подготовки и самообороны.

Материал по теме

, фото - Новости Zakon.kz от 22.05.2025 15:33
Работа во время каникул: что нужно знать казахстанским школьникам, студентам и их родителям

Ранее мы писали, что на школьницу из Туркестанской области обратили внимание 36 лучших университетов мира. Подробнее об этом можете прочитать здесь.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Читайте также
На критику состояния развязки на Райымбека – Саина ответили в акимате Алматы
События
16:45, Сегодня
На критику состояния развязки на Райымбека – Саина ответили в акимате Алматы
В Шымкенте заменят 5% деревьев, не прижившихся после масштабного озеленения
События
16:20, Сегодня
В Шымкенте заменят 5% деревьев, не прижившихся после масштабного озеленения
70 подозреваемых и свыше 11 млрд тенге ущерба: что известно о массовой схеме с авто в Казахстане
События
15:30, Сегодня
70 подозреваемых и свыше 11 млрд тенге ущерба: что известно о массовой схеме с авто в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: