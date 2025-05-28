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События

Национальному парку вернули три гектара земли в Алматинской области

Алматинская область, госсобственность, земля, Нацпарк, аренда, прокуратуры, фото - Новости Zakon.kz от 28.05.2025 13:13 Фото: pexels
В Алматинской области недобросовестный арендатор лишен участка в 3 га на территории Каскеленского лесничества. О том, как это произошло, Zakon.kz рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Из заявления ведомства от 28 мая 2025 года следует, что в 2010 году Национальный парк предоставил ТОО в аренду участок площадью 3 га сроком на 49 лет для туристических и рекреационных целей, расположенный на территории Каскеленского лесничества.

"Однако арендатор не выполнил предусмотренные договором обязательства", – уточнили в прокуратуре.

В связи с этим Нацпарк обратился с иском в суд о расторжении договора аренды. Но суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска.

Тогда в дело пришлось вмешаться прокуратуре.

"Решение суда было отменено апелляционной инстанцией. Вышестоящий суд указал, что ТОО не исполнило договорные условия надлежащим образом. В итоге земли Нацпарка возвращены в государственное пользование".Пресс-служба прокуратуры Алматинской области

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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