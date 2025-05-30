Нарушение ПДД стоило казахстанской семье более 4 млн тенге
Известно, что несовершеннолетний с подругой решили прокатиться на скутере.
Они двигались по второстепенной дороге, нарушив п. 13.101 правил дорожного движения РК. Подросток не уступил дорогу кроссоверу Hyundai Santa Fe, движущемуся по главной дороге прямо.
В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) несовершеннолетний и его знакомая получили незначительные травмы. А водителю дорогостоящей машины был причинен значительный материальный ущерб.
"Несовершеннолетнего привлекли по ст. 610 ч. 3 КоАП к административному штрафу", – уточнили в суде.
Владелец поврежденного авто заявил гражданский иск к законным представителям несовершеннолетнего о взыскании материального ущерба (стоимости восстановительного ремонта, оценки и услуг специализированной автостоянки, судебных расходов) в общей сумме 5 192 280 тенге.
"Судом с учетом выводов проведенной судебно-товароведческой экспертизы иск удовлетворен частично: с родителей несовершеннолетнего в пользу истца взыскано в солидарном порядке 4 192 730 тенге, в пользу Центра судебных экспертиз за производство экспертизы – 112 631,17 тенге".Пресс-служба судов Западно-Казахстанской области
Материал по теме
Решение вступило в законную силу.
Ранее мы сообщали, что простая просьба мальчика к акиму села Акшукыр Мангистауской области вызвала бурную реакцию в Казнете. Читайте историю по этой ссылке.