Нарушение ПДД стоило казахстанской семье более 4 млн тенге

В Западно-Казахстанской области (ЗКО) суд частично удовлетворил иск о возмещении ущерба после аварии с участием несовершеннолетнего. Кто нарушил правила дорожного движения (ПДД) и другие детали судебного решения озвучены на официальной странице судов ЗКО, сообщает Zakon.kz.

Известно, что несовершеннолетний с подругой решили прокатиться на скутере.

Они двигались по второстепенной дороге, нарушив п. 13.101 правил дорожного движения РК. Подросток не уступил дорогу кроссоверу Hyundai Santa Fe, движущемуся по главной дороге прямо.

В результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) несовершеннолетний и его знакомая получили незначительные травмы. А водителю дорогостоящей машины был причинен значительный материальный ущерб.

"Несовершеннолетнего привлекли по ст. 610 ч. 3 КоАП к административному штрафу", – уточнили в суде.

Владелец поврежденного авто заявил гражданский иск к законным представителям несовершеннолетнего о взыскании материального ущерба (стоимости восстановительного ремонта, оценки и услуг специализированной автостоянки, судебных расходов) в общей сумме 5 192 280 тенге.

"Судом с учетом выводов проведенной судебно-товароведческой экспертизы иск удовлетворен частично: с родителей несовершеннолетнего в пользу истца взыскано в солидарном порядке 4 192 730 тенге, в пользу Центра судебных экспертиз за производство экспертизы – 112 631,17 тенге". Пресс-служба судов Западно-Казахстанской области

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Решение вступило в законную силу.

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