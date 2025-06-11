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События

В Черногории задержали миллиардера-афериста, сбежавшего из Казахстана

фото задержанного в Черногории мошенника из Казахстана, фото - Новости Zakon.kz от 11.06.2025 09:25 Фото: МВД РК
В Черногории задержали иностранца, разыскиваемого казахстанской полицией, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства внутренних дел (МВД) РК от 11 июня 2015 года, по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Будве задержали гражданина Турции, находившегося в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере.

"В период с октября 2022 года по июнь 2024 года мужчина, являясь директором одного из казахстанских ТОО, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим должностным положением, совершил серию мошеннических действий. Он похитил денежные средства и имущество, принадлежащие другим ТОО", – сказано в сообщении.

Общий ущерб составил более 5 млрд тенге.

9 июня 2025 года сообщалось об экстрадиции из Грузии казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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