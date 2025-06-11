В Черногории задержали миллиардера-афериста, сбежавшего из Казахстана
Фото: МВД РК
В Черногории задержали иностранца, разыскиваемого казахстанской полицией, сообщает Zakon.kz.
По информации Министерства внутренних дел (МВД) РК от 11 июня 2015 года, по запросу Национального центрального бюро Интерпола МВД Казахстана в городе Будве задержали гражданина Турции, находившегося в международном розыске за совершение мошенничества в особо крупном размере.
"В период с октября 2022 года по июнь 2024 года мужчина, являясь директором одного из казахстанских ТОО, из корыстных побуждений, злоупотребляя своим должностным положением, совершил серию мошеннических действий. Он похитил денежные средства и имущество, принадлежащие другим ТОО", – сказано в сообщении.
Общий ущерб составил более 5 млрд тенге.
9 июня 2025 года сообщалось об экстрадиции из Грузии казахстанца для привлечения к уголовной ответственности за хранение и сбыт поддельных банкнот.
Поделитесь новостью
Читайте также
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript