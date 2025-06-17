Алматинец из тюрьмы "пощекотал нервы" спецслужбам и нанес государству ущерб 3,3 млн тенге

Алматинец, отбывающий наказание в колонии, умудрился еще совершить преступления – ложные сообщения о бомбе на вокзале, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Главной транспортной прокуратуре 17 июня 2025 года, 44-летний мужчина получил 4 года лишения свободы за серию ложных сообщений о взрывных устройствах на железнодорожных вокзалах.

"Отбывая наказание в колонии, он четырежды звонил с таксофона и сообщал о якобы заложенных взрывных устройствах. Его действия привели к эвакуации и мобилизации экстренных служб. В результате ложной тревоги ущерб государственным структурам составил свыше 3,3 млн тенге. Проведенные экспертизы подтвердили личность звонившего и наличие прямых угроз в его высказываниях", – сообщили в ведомстве.

Суд признал мужчину виновным, он также обязан возместить ущерб и выплатить компенсацию.

Ранее Zakon.kz рассказывал о случае в Алматы, когда задержанный мужчина устроил ДТП в полицейской машине.