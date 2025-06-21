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События

Проект наукограда обсудили в правительстве

Наукоград, наука, строительство, Токаев, Национальный курултай , фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 09:25 Фото: primeminister.kz
Вчера, 20 июня 2025 года, в правительстве под председательством вице-премьера – министра нацэкономики Серика Жумангарина обсудили концепцию первого в Казахстане наукограда – техноқала. Эта работа ведется по поручению главы государства, сообщает Zakon.kz.

Проект представил руководитель рабочей группы, профессор, кандидат экономических наук Жаксыбек Кулекеев.

Как пояснили в правительстве, техноқала – это будущий город с особым статусом, где будут сосредоточены передовые технологии, наука, университеты и бизнес.

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, фото - Новости Zakon.kz от 21.06.2025 09:25
Воздушных замков мы уже повидали сполна – Токаев о планах по созданию наукоградов
"Главное назначение – создавать и внедрять наукоемкие разработки в производство в короткие сроки с упором на прикладной эффект и коммерческую отдачу. Ключевые направления развития – новая энергетика и энергосбережение, биотехнологии и продбезопасность, новые информационные технологии и AI", – рассказали там.

1 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал План реализации инициатив IV заседания Национального курултая. Документ разработан Администрацией президента совместно с правительством и состоит из 53 пунктов.

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Фото Ирина Мишура
Ирина Мишура
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