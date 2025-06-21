Проект наукограда обсудили в правительстве

Вчера, 20 июня 2025 года, в правительстве под председательством вице-премьера – министра нацэкономики Серика Жумангарина обсудили концепцию первого в Казахстане наукограда – техноқала. Эта работа ведется по поручению главы государства, сообщает Zakon.kz.

Проект представил руководитель рабочей группы, профессор, кандидат экономических наук Жаксыбек Кулекеев.

Как пояснили в правительстве, техноқала – это будущий город с особым статусом, где будут сосредоточены передовые технологии, наука, университеты и бизнес.

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"Главное назначение – создавать и внедрять наукоемкие разработки в производство в короткие сроки с упором на прикладной эффект и коммерческую отдачу. Ключевые направления развития – новая энергетика и энергосбережение, биотехнологии и продбезопасность, новые информационные технологии и AI", – рассказали там.

1 апреля 2025 года Касым-Жомарт Токаев подписал План реализации инициатив IV заседания Национального курултая. Документ разработан Администрацией президента совместно с правительством и состоит из 53 пунктов.