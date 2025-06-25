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События

Началась репатриация застрявших на Ближнем Востоке казахстанцев

Авиакомпания Air Astana, Эйр Астана, самолет, самолеты , фото - Новости Zakon.kz от 25.06.2025 11:33 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Сегодня, 25 июня 2025 года, отечественные авиакомпании SCAT и Air Astana для вывоза людей выполнят шесть рейсов из Дубая и Дохи в Алмату и Астану, сообщает Zakon.kz.

По информации Министерства транспорта, полеты на Ближний Восток по-прежнему выполняются в облет шести государств (Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана).

"Так, к примеру, Air Astana с 25 июня начала выполнение рейсов из Дубая в Алматы и Астану, а также из Дохи в Алматы. Для вывоза пассажиров с предыдущих отмененных рейсов авиакомпания организует дополнительные репатриационные рейсы", – сообщили в министерстве.

Авиакомпания SCAT начала вывоз граждан из Государства Катар. Первый рейс Доха – Алматы вылетел сегодня, в 07:35 по времени Катара с 213 пассажирами на борту. Также сегодня будет выполнен рейс Доха – Астана, вылет из Дохи запланирован в 14:30 времени Катара. Ожидаемое количество пассажиров – 290 человек.

Следующие запланированные чартерные рейсы для вывоза граждан:

27.06.25 – Доха – Астана

29.06.25 – Доха – Алматы

24 июня стало известно, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Позже начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что военная операция Израиля против Ирана продолжается и переходит на новый этап.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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