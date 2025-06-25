Началась репатриация застрявших на Ближнем Востоке казахстанцев
По информации Министерства транспорта, полеты на Ближний Восток по-прежнему выполняются в облет шести государств (Ирана, Израиля, Ирака, Иордании, Сирии и Ливана).
"Так, к примеру, Air Astana с 25 июня начала выполнение рейсов из Дубая в Алматы и Астану, а также из Дохи в Алматы. Для вывоза пассажиров с предыдущих отмененных рейсов авиакомпания организует дополнительные репатриационные рейсы", – сообщили в министерстве.
Авиакомпания SCAT начала вывоз граждан из Государства Катар. Первый рейс Доха – Алматы вылетел сегодня, в 07:35 по времени Катара с 213 пассажирами на борту. Также сегодня будет выполнен рейс Доха – Астана, вылет из Дохи запланирован в 14:30 времени Катара. Ожидаемое количество пассажиров – 290 человек.
Следующие запланированные чартерные рейсы для вывоза граждан:
27.06.25 – Доха – Астана
29.06.25 – Доха – Алматы
24 июня стало известно, что Израиль и Иран договорились о прекращении огня. Позже начальник Генерального штаба ЦАХАЛ Эяль Замир заявил, что военная операция Израиля против Ирана продолжается и переходит на новый этап.