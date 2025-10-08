#АЭС в Казахстане
События

Вода вернется: в Казахстане впервые за 40 лет очищают важнейший канал

техника, очистка канала, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2025 09:27 Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК
В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации рассказали Zakon.kz о том, как в Жамбылской области продвигается первая за 40 лет механизированная очистка Фурмановского обводного канала. По последним данным, очищен участок протяженностью 52 км.

Стоит сразу же отметить, что по этому каналу воды реки Шу направляются в Созакский район Туркестанской области.

"В очистке Фурмановского обводного канала задействована специальная техника, включая восемь гусеничных экскаваторов и два погрузчика. К началу природоохранных попусков по каналу планируется очистить участок длиной более 70 км".Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Фото: пресс-служба министерства водных ресурсов и ирригации РК

Пропускная способность Фурмановского обводного канала – 45-50 кубометров в секунду, длина – 120 км. Объект проходит вдоль сел Кылышбай, Кумозек, Карабогет и Сарыозек Мойынкумского района Жамбылской области.

У воды в Казахстане появится паспорт

10 сентября 2025 года специалисты ведомства сообщили хорошую новость, уточнив, что Северный Арал наполняется быстрее, чем ожидалось.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
