40-градусная жара и грозы: в Астане, Алматы и 17 областях объявили штормовое предупреждение

В Астане, Алматы и 17 областях Казахстана на 6 июля объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

На юге области Улытау днем ожидается сильная жара 35 градусов. На западе, юге, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность, в центре области высокая пожарная опасность. В Жезказгане сохраняется высокая пожарная опасность.



На севере, востоке Карагандинской области ожидается ветер северо-западный, западный, порывы 15 м/с. На западе, востоке, юге области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.



Днем на западе, севере Актюбинской области ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. Днем на юге области ожидается сильная жара 36 градусов. В центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, юго-востоке области высокая пожарная опасность. В Актобе днем ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15 м/с.



На юге, в горных районах Алматинской области ожидаются гроза, шквал. Ветер северо-западный, на севере, юге, в горных районах области порывы 15-20, временами 23 м/с. На севере, западе, в центре области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, на юге, востоке области высокая пожарная опасность. В Конаеве ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15-20 м/с. Сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

В Алматы ночью ожидается гроза. Ветер северо-западный, порывы 15 м/с. Сохранится высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере, востоке Костанайской области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе, севере области туман. Ветер северо-западный, днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Костанае днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



На западе, севере, в центре области Абай ожидается гроза, днем град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на севере, востоке, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с, днем на западе, севере, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Семее ожидается гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области временами ожидается сильный дождь. Ночью на западе, севере, востоке области гроза, днем гроза, на севере, востоке области град, шквал. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, ночью на западе, севере, юге области 15-20, порывы 25 м/с, днем на севере, востоке, юге области 15-20, порывы 23 м/с. На юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Усть-Каменогорске ночью ожидается временами сильный дождь. Гроза, днем град. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Павлодарской области ожидаются сильный дождь, град, шквал. Ночью на севере, востоке области гроза, днем гроза. Ветер северо-западный, ночью на севере области порывы 15-20, днем на западе, севере, востоке области 15-20, порывы 25 м/с. В Павлодаре ожидается гроза. Ветер северо-западный, днем порывы 15-20 м/с.



В горных районах Жамбылской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. По области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Таразе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На западе, юге, в центре Мангистауской области ожидается гроза. Ветер северо-западный, на западе области порывы 15-18 м/с. По области сохраняется высокая пожарная опасность, на северо-западе области чрезвычайная пожарная опасность. В Актау временами ожидается гроза. Ветер северо-западный, ночью порывы 15-18 м/с. Сохраняется высокая пожарная опасность.



Днем на западе, севере Атырауской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на юге области порывы 15-18 м/с. Днем сильная жара 35-36 градусов. На западе, юге области сохранится высокая пожарная опасность. В Атырау днем ожидается сильная жара 35 градусов. Сохранится высокая пожарная опасность.



В Астане днем ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем порывы 15–18 м/с.



Ночью на востоке Северо-Казахстанской области ожидается гроза. Днем на западе, севере области ожидаются гроза, град. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер северо-западный, ночью на востоке области порывы 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, юге, востоке области порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный, днем 15-20 м/с.



Ночью на севере, востоке Акмолинской области гроза, днем на западе, севере, востоке области ожидаются гроза, град. Ветер западный, северо-западный, на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. На западе области сохранится высокая пожарная опасность. В Кокшетау ветер западный, северо-западный, днем порывы 15-18 м/с.



В Кызылординской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Кызылорде сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



На севере, востоке, юге Западно-Казахстанской области ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем на севере, востоке, юге области порывы 15-20 м/с.



6-7 июля в Туркестанской области ожидается ветер северо-западный, на горных перевалах области 15-20 м/с. Днем 6 июля на юге области сохраняется сильная жара 40 градусов. 6-7 июля по области сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Шымкенте 6-7 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность. В Туркестане 6-7 июля сохранится чрезвычайная пожарная опасность.



В области Жетысу ветер юго-восточный, на севере, востоке, в центре области порывы 15-20, временами 25 м/с. Днем на востоке, севере, юге области ожидается сильная жара 35-37 градусов.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" предоставили прогноз погоды по Астане, Алматы и Шымкенту на ближайшие три дня – с 6 по 8 июля 2025 года. Подробнее можно узнать здесь.

