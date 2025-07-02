Казахстанца арестовали в Грузии: в чем его обвиняют
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В Министерстве внутренних дел Казахстана 2 июля 2025 года рассказали о задержании в Грузии разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.
Казахстанец находился в международном розыске.
"В 2022 году подозреваемый, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить автокредит на сумму около 13 миллионов тенге. Получив денежные средства, он приобрел автомобиль, после чего скрылся, не выполнив своих обязательств", – сообщили в МВД.
20 июня в Генеральной прокуратуре рассказали об экстрадиции казахстанки, подозреваемой в хищении чужого имущества в особо крупном размере.
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