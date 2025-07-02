#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
519.29
613.28
6.62
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+29°
$
519.29
613.28
6.62
События

Казахстанца арестовали в Грузии: в чем его обвиняют

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, фото - Новости Zakon.kz от 02.07.2025 09:04 Фото: pexels
В Министерстве внутренних дел Казахстана 2 июля 2025 года рассказали о задержании в Грузии разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец находился в международном розыске.

"В 2022 году подозреваемый, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить автокредит на сумму около 13 миллионов тенге. Получив денежные средства, он приобрел автомобиль, после чего скрылся, не выполнив своих обязательств", – сообщили в МВД.

20 июня в Генеральной прокуратуре рассказали об экстрадиции казахстанки, подозреваемой в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Читайте также
Казахстан отмечает День Военно-воздушных сил
События
10:05, Сегодня
Казахстан отмечает День Военно-воздушных сил
Что известно о первом казахстанце, освобожденном по амнистии
События
09:55, Сегодня
Что известно о первом казахстанце, освобожденном по амнистии
Микрозаймы под 547% годовых на 1,5 млрд тенге выдали казахстанцам
События
09:42, Сегодня
Микрозаймы под 547% годовых на 1,5 млрд тенге выдали казахстанцам
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: