Казахстанца арестовали в Грузии: в чем его обвиняют

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В Министерстве внутренних дел Казахстана 2 июля 2025 года рассказали о задержании в Грузии разыскиваемого за мошенничество в особо крупном размере, сообщает Zakon.kz.

Казахстанец находился в международном розыске.

"В 2022 году подозреваемый, введя в заблуждение своего знакомого, убедил его оформить автокредит на сумму около 13 миллионов тенге. Получив денежные средства, он приобрел автомобиль, после чего скрылся, не выполнив своих обязательств", – сообщили в МВД. 20 июня в Генеральной прокуратуре рассказали об экстрадиции казахстанки, подозреваемой в хищении чужого имущества в особо крупном размере.

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