Не 100 га, а 9: в Минводы опровергли слухи о масштабной нехватке воды
По данным ведомства, данные, распространившиеся в Сети, не соответствуют действительности.
"Фактически не было полито 9 га земель по причине отсутствия заключенных договоров по подаче поливной воды с филиалом РГП "Казводхоз" "Большой Алматинский канал им. Д. Конаева". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК
Также представители рабочей группы уточнили, что вода в населенный пункт подается из Куртинского водохранилища через Правобережный магистральный канал.
Поливной сезон начался еще 16 мая. Приглашать аграриев к заключению договоров филиал "Большой Алматинский канал им. Д. Конаева" начал еще в конце апреля.
На начало мая объем воды в Куртинском водохранилище составлял 101,68 млн м³. На сегодня по Правобережному магистральному каналу подано 3,6 млн м³ воды, по Левобережному магистральному каналу подано более 6 млн м³ воды.
Глава Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков подчеркнул:
"Для того, чтобы избежать задержек с подачей воды в будущем, представители рабочей группы предложили филиалу заключать договоры на подачу воды до начала поливного периода".
Также прорабатывается вопрос механизированной очистки каналов.
"Было указано на необходимость тесного взаимодействия с местными исполнительными органами и активного разъяснения фермерам вопросов тарификации, рационального использования воды, предварительной очистки внутрихозяйственных каналов, применения севооборота и сокращения посева влаголюбивых культур".Серик Мейрамбеков
1 июля 2025 года министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов рассказал, когда поселки Талапкер и Кажымукан под Астаной обеспечат чистой питьевой водой.