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Не 100 га, а 9: в Минводы опровергли слухи о масштабной нехватке воды

100 га, Алматинская область, опровержение, Минводы, засуха, фото - Новости Zakon.kz от 05.07.2025 12:45 Фото: pixabay
В пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации опровергли появившуюся информацию о пересыхании 100 га посевных площадей из-за нехватки воды в селе Акши Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

По данным ведомства, данные, распространившиеся в Сети, не соответствуют действительности.

"Фактически не было полито 9 га земель по причине отсутствия заключенных договоров по подаче поливной воды с филиалом РГП "Казводхоз" "Большой Алматинский канал им. Д. Конаева". Пресс-служба Министерства водных ресурсов и ирригации РК

Также представители рабочей группы уточнили, что вода в населенный пункт подается из Куртинского водохранилища через Правобережный магистральный канал.

Поливной сезон начался еще 16 мая. Приглашать аграриев к заключению договоров филиал "Большой Алматинский канал им. Д. Конаева" начал еще в конце апреля.

На начало мая объем воды в Куртинском водохранилище составлял 101,68 млн м³. На сегодня по Правобережному магистральному каналу подано 3,6 млн м³ воды, по Левобережному магистральному каналу подано более 6 млн м³ воды.

Глава Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции Серик Мейрамбеков подчеркнул:

"Для того, чтобы избежать задержек с подачей воды в будущем, представители рабочей группы предложили филиалу заключать договоры на подачу воды до начала поливного периода".

Также прорабатывается вопрос механизированной очистки каналов.

"Было указано на необходимость тесного взаимодействия с местными исполнительными органами и активного разъяснения фермерам вопросов тарификации, рационального использования воды, предварительной очистки внутрихозяйственных каналов, применения севооборота и сокращения посева влаголюбивых культур".Серик Мейрамбеков

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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