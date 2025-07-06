Грандиозный салют озарил ночное небо Астаны в День столицы
Фейерверк запустили в районе 23:00 часов с Ботанического сада. Общая продолжительность салюта составила 5 минут, а количество выстрелов более 1 700.
Акимат города ранее отмечал, что салют был организован за счет спонсорских средств.
Фото: акимат Астаны
По данным акимата, на салют пришли посмотреть свыше 100 тыс. человек.
На праздничном концерте на территории стадиона "Астана Арена" выступили звезды отечественной эстрады и творческие коллективы. Среди них Казыбек Курайыш, легендарная группа "Дос-Мукасан", любимая молодежная группа 6elucci, Жанар Дугалова, Али Окапов, Лимба, Атилла, Аро, Жубаныш Жексен, Назима, Ильхан и Турар.
Сегодня, 6 июля 2025 года, в честь Дня столицы в жилых массивах всех шести районов города прошли праздничные концерты с участием творческих коллективов и популярных исполнителей.
Всего в городе провели более сотни разноплановых мероприятий: концерты, шоу, постановки, акции, выставки и спортивные турниры.