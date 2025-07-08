Бывший главный санврач Казахстана получила новую должность

Айжан Есмагамбетова назначена заместителем акима Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 8 июля 2025 года, стало известно из Instagram областного акимата.

"По согласованию с Администрацией президента РК, в соответствии с распоряжением акима Жамбылской области Айжан Серикбаевна Есмагамбетова назначена заместителем акима Жамбылской области по социальным вопросам", – говорится в сообщении, распространенном во вторник.

Айжан Есмагамбетова родилась 5 апреля 1972 года. В 1997 году окончила Казахский государственный медицинский университет по специальности "Санитария, гигиена и эпидемиология", в 2005 году – Казахстанский медицинский университет "ВШОЗ" по специальности "Общественное здравоохранение", а в 2008 году – Almaty Management University по специальности "Менеджмент в здравоохранении".

Трудовую деятельность начала в 1990 году в качестве фельдшера-лаборанта в поликлинике №7 Алматы.

В разные годы работала врачом-эпидемиологом Республиканской санитарно-эпидемиологической станции, ведущим специалистом, главным специалистом, экспертом, а также руководителем управления в Комитете санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК.

Также занимала должности заместителя председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Министерства здравоохранения РК – заместителя главного государственного санитарного врача РК, председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава РК – главного государственного санитарного врача РК, заместителя главного государственного санитарного врача Агентства по защите прав потребителей РК – директора департамента эпидемиологического надзора, начальника отдела эпидемиологического надзора Комитета по защите прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

Руководила департаментами стратегического развития и общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК, политики общественного здравоохранения Министерства здравоохранения РК. Была зампредседателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения РК – главным государственным санитарным врачом РК, вице-министром здравоохранения РК – главным государственным санитарным врачом РК.

С июля 2024 года до нового назначения занимала должность председателя правления РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Министерства здравоохранения РК.

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Айжан Есмагамбетова была освобождена от должности вице-министра здравоохранения – главного государственного санитарного врача РК 10 июля 2024 года.