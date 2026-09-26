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Бывший депутат Сената получил должность в акимате Мангистау

Бекбол Орынбасаров, фото - Новости Zakon.kz от 26.09.2026 09:24 Фото: Telegram/mangystau_press
Назначен новый заместитель акима Мангистауской области. Им стал Ербол Избергенов, который ранее был депутатом Сената Парламента Казахстана, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 26 сентября 2026 года, проинформировала пресс-служба акима Мангистауской области:

"По согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Мангистауской области Бекбол Орынбасаров назначен заместителем акима Мангистауской области".

Бекбол Орынбасаров родился 18 июня 1971 года в Тупкараганском районе Мангистауской области. Окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби (1993, специальность "Преподаватель политической экономии и обществоведения"), Актауский университет им. Ш. Есенова (1998, специальность "Экономист"), Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова (магистр права).

Трудовую деятельность начал в 1993 году инспектором таможенного поста "Баутинский" Управления таможни Мангистауской области. В разные годы работал в банковской сфере, акимате Актау и государственных органах Мангистауской области. Занимал должности помощника акима Актау, руководителя аппарата акима Актау, руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Актау, заместителя акима Актау.

В 2006-2008 годах занимал должность руководителя управления Департамента внутренней администрации Министерства экономики и бюджетного планирования РК. В 2008-2010 годах работал директором департамента управления активами АО "Национальная компания "Социально-предпринимательская корпорация "Каспий", позднее – управляющим директором – корпоративным секретарем.

В 2010-2019 годах занимал должности генерального директора ТОО "Отырар Энерджи" и ТОО "Адай", в 2020-2021 годах – председателя правления АО "СЭЗ "Морской порт Актау", в 2021-2023 годах – заместителя, а затем первого заместителя акима Мангистауской области.

В 2023-2026 годах являлся депутатом Сената Парламента РК VII и VIII созывов, членом Постоянного комитета по финансам и бюджету.

Со 2 сентября 2025 года должность заместителя акима Мангистауской области занимал Ербол Избергенов, которого 26 сентября 2026 года назначили первым замакима региона.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
Контент-редактор
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