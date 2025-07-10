В Казахстане мусор пойдет на дороги: новый план Министерства транспорта

Министерство транспорта в Казахстане выступило с интересной информацией. Так, в стране утвердили план по использованию техногенных минеральных образований в дорожном строительстве, сообщает Zakon.kz.

План, как отмечено на сайте ведомства 10 июля 2025 года, предусматривает реализацию комплекса мер, направленных на переработку и использование техногенных минеральных образований (ТМО) – золы, шлаков, пустых пород и др. в дорожном строительстве.

Эксперты в дополнении отмечают, что включение переработанного техногенного сырья позволит не только снизить затраты на реализацию инфраструктурных проектов, но и существенно сократить экологическую нагрузку на окружающую среду.

"Переработанные отходы можно эффективно использовать для строительства и ремонта дорог. Причем по качеству такие материалы не уступают традиционным. Это выгодно всем: государство снижает расходы, предприятия решают проблему отходов, экология становится чище". Вице-президент АО "КаздорНИИ" Ерик Амирбаев

Также ученые отмечают, что для успешной реализации плана необходимо предусмотреть внесение соответствующих требований по применению переработанных материалов в законодательство.

Кроме того, для предприятий, занимающихся переработкой отходов, необходимо предусмотреть систему налоговых льгот и других мер стимулирования.

Научные исследования промышленного сырья уже стартовали в регионах.

Так, в Павлодарской и Карагандинской областях ведется комплексная оценка промышленных отходов для их последующего использования в дорожной отрасли. По результатам исследований будет сформирован перечень рекомендуемых материалов, который войдет в Единую базу дорожно-строительных материалов.

В Министерстве подчеркнули, что использование переработанных промышленных материалов в строительстве является распространенной мировой практикой.

Тем временем из-за строительных дорожных работ с 23:00 11 июля до 08:00 12 июля в Алматы движение автотранспорта частично ограничат на проспекте Абая от проспекта Назарбаева до проспекта Абылай хана в западном направлении.