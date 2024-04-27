Казахстанцев могут взломать, если они ответят на поступающие от имени главы ДЧС Алматы сообщения

Фото: gov.kz

Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы Нурлан Атыгаев сегодня, 27 апреля 2024 года, обратился к коллегам и друзьям с важным заявлением, сообщает Zakon.kz.

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