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Казахстанцев могут взломать, если они ответят на поступающие от имени главы ДЧС Алматы сообщения

Казахстанцев могут взломать, если они ответят на поступающие от имени главы ДЧС Алматы сообщения, фото - Новости Zakon.kz от 27.04.2024 13:10 Фото: gov.kz
Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы Нурлан Атыгаев сегодня, 27 апреля 2024 года, обратился к коллегам и друзьям с важным заявлением, сообщает Zakon.kz.

Обращение глава ДЧС южной столицы разместил в своем Instagram.

"Уважаемые коллеги, друзья! От моего имени мошенники просят денежные средства, прошу на данные сообщения не реагировать. И не отвечать по той причине, что могут "взломать" и ваши данные", – написал Нурлан Атыгаев.

11 апреля 2024 года стало известно, что в Казнете рассылают фейковые сообщения Олжаса Бектенова. С подобным столкнулся и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. А 12 апреля мошенники добрались до акима Алматинской области Марата Султангазиева. Позднее казахстанцы стали получать сообщения якобы от министра просвещения Гани Бейсембаева.

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