Казахстанцев могут взломать, если они ответят на поступающие от имени главы ДЧС Алматы сообщения
Фото: gov.kz
Начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям (ДЧС) Алматы Нурлан Атыгаев сегодня, 27 апреля 2024 года, обратился к коллегам и друзьям с важным заявлением, сообщает Zakon.kz.
Обращение глава ДЧС южной столицы разместил в своем Instagram.
"Уважаемые коллеги, друзья! От моего имени мошенники просят денежные средства, прошу на данные сообщения не реагировать. И не отвечать по той причине, что могут "взломать" и ваши данные", – написал Нурлан Атыгаев.
11 апреля 2024 года стало известно, что в Казнете рассылают фейковые сообщения Олжаса Бектенова. С подобным столкнулся и аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. А 12 апреля мошенники добрались до акима Алматинской области Марата Султангазиева. Позднее казахстанцы стали получать сообщения якобы от министра просвещения Гани Бейсембаева.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript