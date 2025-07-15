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На пять дней закроют перекресток Байтурсынова – Бухар жырау в Алматы

Ремонт тепловых сетей, ремонт теплосетей, ремонт системы водоснабжения, теплосеть, ремонтные работы, трубы для теплосетей, прокладка тепловых сетей, прокладка тепловых сетей, прокладка труб, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 11:58 Фото: Zakon.kz
В Бостандыкском районе Алматы осуществляется замена теплотрассы общей протяженностью 1,5 километра, введенной в эксплуатацию в 1983 году. Из-за проводимых работа будет ограничено движение на участке улицы Байтурсынова, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ТОО "Алматинские тепловые сети пояснили, что с 23:00 16 июля до 07:00 21 июля 2025 года будет временно закрыто движение автотранспорта на пересечении улиц Байтурсынова и Бухар жырау.

Также отмечено, что движение по улице Сатпаева на участке от улицы Масанчи до улицы Байтурсынова восстановлено.

Фото: Telegram/AlmatyJoly

Кроме того, в период проведения работ проезд на пересечении улиц Сатпаева и Байтурсынова останется открытым.

"Ограничения вводятся для обеспечения безопасности плановых работ по реконструкции участка трубопровода, проходящего под проезжей частью указанного участка улицы. В период проведения реконструкции подача горячего водоснабжения потребителям будет сохранена".Пресс-служба ТОО "Алматинские тепловые сети

Ранее стало известно о других ограничениях в городе. Так, в связи с проведением работ с 14 июля по 31 августа движение автотранспорта по улице Орманова будет временно затруднено на участке между улицами Толе би и Кумай.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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