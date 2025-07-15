#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
524.24
612.94
6.68
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+33°
$
524.24
612.94
6.68
События

Когда закончат ремонт на развязке Рыскулова – Суюнбая в Алматы

Ремонт тротуара, укладка тротуара, ремонтные работы тротуаров, строительство тротуаров, фото - Новости Zakon.kz от 15.07.2025 12:58 Фото: Zakon.kz
Из-за дорожных работ на мосту по проспекту Рыскулова создаются серьезные заторы, на которые жалуются алматинцы. В городском акимате рассказали Zakon.kz, когда подойдет к завершению ремонт на этом участке.

На участке проспекта Рыскулова в Алматы проводится ремонт дорожного полотна. В связи с этим затруднено движение транспорта по одной из крупных магистралей мегаполиса. Алматинцы испытывают серьезные неудобства в пути – вереница машин собирается в один ряд, образуя заторы.

Как объяснили в Управлении городской мобильности Алматы, проводится ремонт деформационных швов на эстакаде по проспекту Рыскулова над проспектом Суюнбая.

"Подрядная организация работает в две смены с частичным ограничением движения. На сегодня произведена установка новых швов и начинается заливка бетона, который набирает прочность в течение трех суток", – говорится в официальном ответе.

Фото: Управление городской мобильности Алматы

В управлении городской мобильности уточнили, что открыть движение по всем полосам на эстакаде по проспекту Рыскулова планируется 19 июля текущего года.

Ранее акимат сообщал, что на участке проспекта Рыскулова от улицы Кудерина до улицы Бокейханова ведется ремонт. А также в рамках среднего ремонта на участке проспекта Суюнбая вводится реверсивное движение.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Оксана Житникова
Оксана Житникова
Читайте также
Захват заложников в аэропорту Алматы: для обвиняемого запросили 10,5 года тюрьмы
События
12:33, Сегодня
Захват заложников в аэропорту Алматы: для обвиняемого запросили 10,5 года тюрьмы
На пять дней закроют перекресток Байтурсынова – Бухар жырау в Алматы
События
11:58, Сегодня
На пять дней закроют перекресток Байтурсынова – Бухар жырау в Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: