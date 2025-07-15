Когда закончат ремонт на развязке Рыскулова – Суюнбая в Алматы

Из-за дорожных работ на мосту по проспекту Рыскулова создаются серьезные заторы, на которые жалуются алматинцы. В городском акимате рассказали Zakon.kz, когда подойдет к завершению ремонт на этом участке.

На участке проспекта Рыскулова в Алматы проводится ремонт дорожного полотна. В связи с этим затруднено движение транспорта по одной из крупных магистралей мегаполиса. Алматинцы испытывают серьезные неудобства в пути – вереница машин собирается в один ряд, образуя заторы.

Как объяснили в Управлении городской мобильности Алматы, проводится ремонт деформационных швов на эстакаде по проспекту Рыскулова над проспектом Суюнбая.

"Подрядная организация работает в две смены с частичным ограничением движения. На сегодня произведена установка новых швов и начинается заливка бетона, который набирает прочность в течение трех суток", – говорится в официальном ответе.

Фото: Управление городской мобильности Алматы

В управлении городской мобильности уточнили, что открыть движение по всем полосам на эстакаде по проспекту Рыскулова планируется 19 июля текущего года.

Ранее акимат сообщал, что на участке проспекта Рыскулова от улицы Кудерина до улицы Бокейханова ведется ремонт. А также в рамках среднего ремонта на участке проспекта Суюнбая вводится реверсивное движение.